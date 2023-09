Repartición de alimentos esta semana en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades para su repartición de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrare o presentar una identificación. Los alimentos se repartirán en orden de llegadas hasta que duren. Lo que sí se le pedirá a las personas es su nombre, el tamaño de la familia y el código postal que residen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las localidades y horarios de esta semana:

Miércoles 20 de septiembre

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Fannin County Multipurpose Complex en el 700 FM 87 en Bonham.

Jueves 21 de septiembre

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - North Texas Giving Day en el 7500 Harry Hines Blvd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Pkwy en Grand Prairie.

Viernes 22 de septiembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ben Washington Baptist Church en el 3901 Frisco Ave en Irving.

Sábado 23 de septiembre

- Mt Zion Baptist Church of Sandbeanch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

Préstamos para emergencias, becas y hasta farmacias con medicamentos gratis.