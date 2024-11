Repartición de comida gratis y para la cena de Acción de Gracias en el norte de Texas

Los Bancos de Comida del Norte de Texas y de Tarrant tendrán su tradicional repartición de comida con varias localidades y fechas. Igualmente para la cena de Acción de Gracias.

Los asistentes no tienen que registrarse o presentar una identificación. Lo que sí le pedirán es el nombre, código postal de residencia y el tamaño de su familia.

La repartición será en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Jueves 14 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave. en Wylie.

Viernes 15 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- CrossRoads Covenant Church en el 647 E. Pleasant Run Road en DeSoto.

Miércoles 20 de noviembre - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Drive en Dallas.

Jueves 21 de noviembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mark Cuban Heroes Basketball Center en el 1800 Bonnie View Road en Dallas.

- 10:00 a.m.a 12:00 p.m. - Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

Martes 19 de noviembre - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- C.H. Collins Athletic Complex en el 1500 Long Road en Denton

Jueves 21 de noviembre - 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

- AT&T Stadium en el 1 AT&T Way en Arlington

Sábado 23 de noviembre - 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

- UNT Dallas en el 7300 University Hills Blvd en Dallas.

