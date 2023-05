Repartición de despensas de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias fechas y localidades esta semana para la repartición de despensas de alimentos para las familias.

Los participantes no tienen que registrarse ni tampoco mostrar alguna identificación. Lo que sí le pedirán es el nombre, el tamaño de la familia y el código postal en donde reside. La repartición es en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades de esta semana:

Miércoles 17 de mayo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Foundation of Life en el 2003 E Ennis Ave en Ennis.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Fannin County Multipurpose Complex en el 700 FM 87 en Boham.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S. Denley Drive en Dallas.

Jueves 18 de mayo

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Parkway en Grand Prairie.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Beth Eden Baptist Church en el 1125 E. Red Bird Lane en Dallas.

Viernes 19 de mayo - Todas serán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- CAC Vineyard of Prayer and Mercy en el 902 St Paul Dr. en Richardson.

- CrossRoads Covenant Church en el 647 E. Pleasant Run Road en DeSoto.

Sábado 20 de mayo - Todas serán de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt B Zion Baptist Church en el 207 Highway 309 en Goodlow.

- First Red Oak en el 320 East Ovilla Rd. en Red Oak.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

