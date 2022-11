Repartición de despensas de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas anunció nuevas fechas de repartición de dispensas de alimentos para esta semana.

Los alimentos se distribuirán en orden de llegada hasta que duren. Los participantes no tienen que registrarse, pero si deben de mostrar una identificación con foto. Además deben compartir su nombre, la cantidad de miembros de la familia y el código postal.

Las fechas y localidades son las siguientes:

Martes 15 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

- Bridge Builders en el 6601 Bexar St en Dallas.

Miércoles 16 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

-Bonham Multipuropose Complex en el 700 FM 87 en Bonham.

-Foundation of Life en el 2003 E Ennis Ave en Ennis.

Jueves 17 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mark Cuban Heroes Center en el 1800 Bonnie View Rd en Dallas.

- Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Parkway en Grand Prairie.

- Marsalis Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

Viernes 18 de noviembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - CAC Vineyard en el 902 Saint Paul Drive en Richardson.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rochwall.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ferris Junior High en el 1002 E. 8th Sr en Ferris.

Sábado 19 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- First Red Oak en el 320 East Ovilla Rd en Red Oak.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

Estas tiendas son inspeccionadas por el Departamento de Salud del Estado cada dos años. En este website www.buysalvagefood.com las personas pueden encontrar un listado completo de las tiendas disponibles en el norte de Texas y otros consejos para ahorrar.