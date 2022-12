Rescatan 26 hondureños de tráfico humano en Fort Worth

Texas - El FBI rescató a 26 hondureños de tráfico humano en la ciudad de Fort Worth durante la mañana del jueves.

La League of United Latin American Citizens (LULAC) indicó en una comunicación escrita que el FBI allanó una vivienda el jueves y encontró a mas de una decena de refugiados desnudos, sin comer, con miedo y retenidos como rehénes por coyotes.

Oficiales indicaron que las personas no habían comido en dos días y entre ellos se encontraba una mujer embarazada. Además en el grupo había un bebé de tres años, quien era amamantado, pero su madre no lo había podido alimentar porque no estaba produciendo leche tras no comer.

Domingo García, presidente nacional de LULAC dijo que las vítimas se le otorgó una inmunidad temporera bajo la siposición de la VISA U, la cual protege a las víctimas de presuntos delitos. Tras el rescate, las personas fueron entregadas a oficiales de LULAC, quienes inmediatamente los transportaron a un alojamiento en el área, pagado por García, y se les proporcionó fondos para ropa y alimentos.

No obstante, Hilda Duarte, Directora de Distrito de LULAC en Grand Prairie, Texas dijo que "nuestra primera tarea fue sacarlos de la custodia policial de manera segura y llevarlos a una vivienda donde pudieran descansar unas horas. Desde entonces hemos trabajado para garantizar que reciban ayuda médica y artículos de primera necesidad. Además de conectarlos con sus familiares en los Estados Unidos".

Todo aquel que tenga información sobre este tipo de abuso, delito pueden comunicarse con la línea nacional de LULAC 202-833-6130.

