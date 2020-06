Rescatan a 124 animales que vivían en condiciones deplorables en Denton

TEXAS - Autoridades en Denton rescataron a 124 animales que vivían en condiciones deplorables.

El hallazgo se realizó en una vivienda el 27 de mayo, pero no fue hasta el 12 de junio de 2020 que una corte le otorgó la custodia de todos los animales rescatados a The Humane Society of North Texas (HSNT, por sus siglas en inglés).

Entre los animales se encuentran 97 conejillos de indias, 9 chinchillas, 6 conejos, 4 pericos, 2 pollos, 2 hámsters, 1 gato, entre otros. Estos mismos vivían entre excrementos y cucarachas, según HSNT.

En la vivienda también encontraron 122 animales muertos, y removieron más de 600 libras de basura de las jaulas.

Todos los animales están ahora recibiendo el cuidado necesario por parte de veterinarios, indicó HSNT.