Problemas con el agua en Richardson causa cierre de escuelas

La ciudad de Richardson emitió una alerta para que los ciudadanos hirvieran el agua tras tener problemas con la presión de la misma.

La zona afectada es la 767 que esta alrededor de la W Arapho Rd con la 75 y la W Spring Valley Rd y Coit Rd.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas ha requerido que la ciudad de Richardson notifique a todos los clientes a hervir el agua antes de su consumo (por ejemplo, lavarse las manos / cara, cepillarse los dientes, beber, etc). Los niños, los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados son particularmente vulnerables a las bacterias dañinas.

CIERRE DE ESCUELAS

Las siguientes escuelas del distrito escolar de Richardson estarán cerradas este jueves 7 de noviembre

Arapaho Classical Magnet

Dover Elementary

Heights Elementary

Richardson West Junior High

Richardson High School

DISTRIBUCIÓN DE AGUA

A raíz de la situación, se estará distribuyendo agua en los siguientes centros (esto hasta que el problema regrese a la normalidad)

- Heights Recreation Center

711 W Arapaho Rd, Richardson, TX 75080

Horario será el siguiente:

Miércoles 6 de noviembre de 8:30 p.m. a 10:00 p.m.

Jueves 7 y viernes 8 de noviembre

Iniciará en horas de la mañana hasta las 10:00 p.m.

DETALLES A TENER EN CUENTA

- Familias que utilizan filtros de agua, deben hervir el agua

- Al preparar alimentos: Lave todas las frutas y verduras con agua hervida que se haya enfriado o con agua embotellada. Lleve el agua a ebullición durante 1 minuto antes de añadir los alimentos a cocinar. Utilice agua hervida para preparar bebidas como café, té y limonada. Lave con agua hervida las superficies donde se preparan los alimentos.

- Alimentación de bebés: La lactancia materna es lo mejor. Continúe con la lactancia materna.

- Si la lactancia materna no es una opción: Prepare la leche de fórmula en polvo o concentrada con agua embotellada. Si no dispone de agua embotellada, utilice agua hervida. Lava y esteriliza los biberones y las tetinas antes de usarlos. Si no puedes esterilizar los biberones, prueba a utilizar biberones monodosis listos para la alimentación.

- Hielo: No utilice hielo de cubiteras, dispensadores o máquinas de hacer hielo. Tire todo el hielo hecho con agua del grifo. Prepare hielo nuevo con agua hervida o embotellada.

- Bañarse/Ducharse/Lavarse las manos: Tenga cuidado de no tragar agua al bañarse o ducharse. Tenga cuidado al bañar a bebés y niños pequeños. Considere la posibilidad de darles un baño de esponja para reducir la posibilidad de que traguen agua. Lávese las manos enérgicamente con jabón durante 20 segundos.

- Cepillarse los dientes: Cepíllese los dientes con agua hervida o embotellada. No utilice agua del grifo sin tratar.

- Lavar los platos: Los lavavajillas domésticos suelen ser seguros si el agua alcanza una temperatura de aclarado final de al menos 150 grados o si el lavavajillas dispone de un ciclo de desinfección.

- Para lavar los platos a mano: Lave y aclare los platos como lo haría normalmente con agua caliente. En otro recipiente, añada una cucharadita de lejía líquida doméstica sin perfume por cada litro de agua. Sumerja los platos aclarados en el agua durante al menos un minuto. Deja que se sequen al aire.

- Lavandería: Puede lavar la ropa como de costumbre.

- Mascotas: Las mascotas pueden contraer algunas de las mismas enfermedades que las personas. Es una buena idea darles agua hervida que se haya enfriado.

