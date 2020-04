FWISD: se aprueba o se reprueba en este ciclo escolar

A dos meses de terminar el ciclo escolar 2019-2020 y en medio de la pandemia por el coronavirus, el Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en el sistema de calificaciones.

Kent Paredes Scribner, Superintendente del FWISD, anunció a través de un video, que todos los niveles y cursos serán calificados usando el sistema de Aprobado/Reprobado.

Es decir, no habrá calificaciones A, B, C, etc. Ahora son P (passing) para los que aprueben y F (failing) para los que reprueben.

Según el Superintendente de FWISD, el distrito escolar cree que este es el sistema más equitativo, considerando las diferencias en los entornos de aprendizaje en el hogar de los estudiantes.

Los logros académicos como valedictorian, salutatorian y otros, se determinarán en función del GPA y el rango de clase al final del primer semestre, refirió el FWISD.

Irene Salas, exconsejera del FWISD, dijo entrevista con Telemundo39.com que los estudiantes están en desigualdad en el proceso enseñanza-aprendizaje por lq contigencia del coronavirus, y no se puede ser tan exigente al calificarlos.

''No es que los profesores estén haciendo mal su trabajo. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo como todos los demás distritos escolares. Pero no todos los estudiantes tienen internet, no todos tienen la capacidad de usar una computadora o una tableta. No todos están con papá o mamá al momento de tomar las clases, y si están, no todos los padres saben ayudar a sus hijos en estos momentos difíciles. Por eso no habrá distinción de calificaciones. O se aprueba o se reprueba'', explicó la consejera Salas.