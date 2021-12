Se establece récord de temperatura máxima en DFW

TEXAS - Cuando faltan sólo 17 días para que se produzca el solsticio de invierno, y con este el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte, cada día vemos un descenso en los valores de la temperatura.

Sin embargo, la tarde del 9 de diciembre alcanzamos un nuevo récord de temperatura máxima en DFW.

El promedio de temperatura máxima para la fecha, climatológicamente hablando serían 59° F, pero la tarde del 9 de diciembre se reportó 81° F, 22 grados más cálido comparado a lo normal.

Tenga en cuenta que 81°F es un valor de temperatura normal para un día de primavera. El récord anteriormente era de 79°F, y fue empatado precisamente un día como hoy, pero del año pasado.

Pero, ¿qué condiciones meteorológicas influyeron en que se las temperaturas se elevaran a los 81° F?

El miércoles tuvimos una noche nublada, condición que se extendió toda la mañana del día de hoy, esto no permitió que no se produjera un enfriamiento radiactivo efectivo, o sea la nubosidad actuó como una tapa y no dejo que se escapara el calor del día eficientemente hacia la atmósfera y no bajara la temperatura en las primeras horas del día.

Por otra parte, en la tarde comenzaron a despejase los cielos, y la insolación diurna posibilitó el aumento de la temperatura. Otro variable meteorológica que ayudó a que la temperatura ascendiera en el día de hoy fue el viento, con una componente de Sur – Suroeste y valores que superaron las 15 mph, transportando masas de aire tropicales, que son más cálidas.