¿Se exigirá o no la mascarilla en escuelas del Distrito Escolar de Fort Worth? 

TEXAS - En escuelas del Distrito Escolar de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés) las mascarillas no serán obligatorias pero sí se recomendarán para estudiantes y empleados.

Esto se da para cumplir con la orden del gobernador, Greg Abbot, aunque esto está causando preocupación entre algunos padres de familia quienes explican que la decisión podría aumentar los casos de COVID-19.

Claudia Rosales es una madre de familia que nos dice que su hijo que cursa el sexto grado ya tiene su primera vacuna pero que ella teme que él se contagie y que esto también afecte al resto de la familia.

“Él no quiere ir. No se siente seguro, no se siente bien yendo al saber que no van a estar seguros en la escuela”, agrega Rosales.

A partir del primer día de clases, el cual es el 16 de agosto, FWISD seguirá la orden del gobernador Abbott y no obligará el uso de mascarillas en sus escuelas.

En el sitio de internet del distrito escolar se informa sobre el llamado “Plan de Regreso Seguro al Aprendizaje 2021-22” donde recomiendan el uso de las mascarillas, pero advierten que no serán obligatorias.

Los termómetros en las entradas de las escuelas también desaparecerán y esta guía o plan es el resultado de una encuesta en la que recibieron 10,264 respuestas donde los participantes incluían a 5,863 padres o tutores, 1,850 maestros, y 1,452 estudiantes.