¿Se incendiaron las vías del tren en Grapevine?

TEXAS – Con las bajas temperaturas que han llegado al norte de Texas, las autoridades tienen que tomar ciertas precauciones con las calles y otras zonas.

Tal es el caso de las vías del tren en la zona de Grapevine, donde a simple vista pareciera que las mismas están incendiándose.

Sin embargo, las autoridades de dicha ciudad dicen que esto no es nada anormal, y es por eso que también le piden a la comunidad que al ver esto no llamen al 911.



La razón es porque la agencia de transportación Trinity Metro está preparando las vías del tren para que las mismas no se congelen.

Es decir, les ponen fuego para que de esta manera el paso del tren no se vea afectado. Para ver más sobre nuestra cobertura del tiempo, puedes presionar aquí.