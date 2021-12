Southwest Airlines presenta un nuevo tipo de tarifa

Al salir de la pandemia, Southwest Airlines, con sede en Dallas, dice que se está preparando para revolucionar el negocio de los viajes aéreos con una nueva categoría de boletos, expandiéndose desde sus tradicionales tres niveles "Wanna Get Away", "Anytime" y "Business Select" tarifas.

Según The Dallas Morning News, Southwest anunció el nuevo tipo de tarifa el miércoles en su reunión del día del inversionista en Nueva York, pero los líderes corporativos fueron cautelosos con los detalles hasta que la compañía esté lista para lanzar el programa en su totalidad.

El director comercial de Southwest Airlines, Andrew Watterson, dijo que la aerolínea lanzaría un "nuevo producto de tarifa que es esencialmente una nueva oferta de tarifa, o una cuarta columna que se mostrará en nuestro sitio web junto con lo que ve hoy, que es Business Select, Anytime y columnas Wanna Get Away".

“Les animo a pensar en esto como algo superior a Wanna Get Away; eso sería una venta adicional ", dijo Watterson. Southwest no dijo exactamente qué se incluiría en la nueva categoría de tarifa, pero insinuó que sería mejor que las tarifas de Wanna Get Away sin quitar el servicio de ese nivel de precios más bajo de boletos.

