Clínica de salud ayuda a la comunidad del sur de Dallas con servicios a bajo costo

La Clínica San Pablo de Vicente ha llegado al sur de Dallas para ayudar a la comunidad con servicios a bajo costo.

Está localizados en Lancaster, una zona que se ha considera un desierto médico.

Lucinda Torres, paciente diabética, dijo que no había podido visitar un doctor en más de una década por no tener los recursos para tener un seguro médico, ni el dinero para pagar los costos médicos.

La doctora Mayra Thompson explicó que "Nos hemos dado cuenta que en este barrio hay muchos casos las personas no van al doctor porque el costo para ver un doctor es muy alto y entonces si lo pagan no pueden darles de comer a sus hijos o sus familias no puede pagar sus utilidades de la casa su renta".

A diferencia de otras clínicas, aseguran que a nadie se les niega el servicio.

