Taller sobre concientización y prevención de opioides en Fort Worth

SaferCare Texas, el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas en el departamento de seguridad del paciente de Fort Worth, está organizando un "Evento para superar los opioides: concientización y prevención".

Incluirá capacitación sobre cómo usar el medicamento Narcan, que salva vidas, para revertir las sobredosis y un discurso de apertura del Dr. Scott Walters, profesor de la Escuela de Salud Pública del HSC y experto en opioides reconocido a nivel nacional. También incluirá un relato personal de la fundadora de We Are Our Brother's Keeper, Jessica Castro, sobre la pérdida de su hijo por una sobredosis, un tablero de reflexión digital donde los asistentes pueden compartir de forma anónima sus experiencias con los opioides y la adicción, y más.

El fentanilo, un opioide sintético que se considera exponencialmente más adictivo que la heroína, es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Puede ser fatal ingerir incluso una pequeña cantidad, tan pequeña que podría caber en el borrador de un lápiz.

Ante la epidemia más mortífera en la historia de Estados Unidos, HSC está asumiendo un papel de liderazgo en la promoción de la concientización y la prevención sobre opioides y fentanilo mediante el lanzamiento de su propia campaña One Pill Kills. El gobernador de Texas, Greg Abbot, anunció en abril la campaña estatal One Pill Kills de 10 millones de dólares, que incluía la distribución de Narcan en todos los condados del estado.

El evento gratuito está abierto al público pero requiere registro. Siga este enlace.