Telemundo 39 (KXTX) celebra su 20 aniversario

TEXAS - Este año, KXTX está celebrando sus dos décadas de servicio a las audiencias de habla hispana en el Área de Mercado Designada de Dallas-Fort Worth.

Desde el lanzamiento por aire de KXTX en 1973, Telemundo 39 ha desempeñado un papel importante en el desarrollo y la evolución de la televisión en el norte de Texas y ha fortalecido sus operaciones para convertirse en un proveedor líder de noticias multiplataforma para la comunidad hispana del norte de Texas.

KXTX es una estación de televisión propiedad de NBCUniversal que comparte ubicación con NBC 5 / KXAS en una instalación de última generación en Fort Worth.

Juntas, las estaciones están ayudando a informar a las audiencias locales en inglés y español, y sus equipos de noticias conforman la sala de redacción de televisión bilingüe más grande en el Área de Mercado Designada de Dallas-Fort Worth.

“KXTX ha brindado programación de calidad a los habitantes del norte de Texas durante años gracias a una larga lista de dedicados profesionales de la industria de la televisón”, dijo Tom Ehlmann, presidente y gerente general de NBC 5 y Telemundo 39. “A medida que comenzamos esta nueva década de servicio, esperamos continuar informando historias significativas para nuestra leal audiencia de habla hispana del norte de Texas”.

Los informes de noticias, el tiempo, investigación y consumo de Telemundo 39 mantienen a las audiencias informadas sobre temas importantes que afectan a la comunidad y los ayudan a prosperar en su vida diaria.

Telemundo 39 ha cubierto las historias más impactantes en el mercado hasta la fecha, incluyendo Tiempo Severo y Destrucción en DFW, la visita local del Pápa, la Emboscada en Dallas en 2016, las Elecciones y la Crisis Migratoria.

Su equipo de investigación hace que los poderosos rindan cuentas y sus historias tengan luz sobre temas importantes como el informe especial “Los Invisibles” que reveló cómo los nacidos en Texas, por ende ciudadanos estadounidenses, terminan sufriendo en México sin poder ver a un médico o asistir a la escuela debido a una pesadilla burocrática que el estado de Texas tiene el poder de eliminar. Esto resultó en llamadas inmediatas de cambio por parte de más de tres docenas de legisladores de Texas.

La unidad de investigación del consumidor de la estación, “Telemundo 39 Responde”, se ha convertido en una importante fuente de información para los consumidores de habla hispana cuando sienten que han sido agraviados y no tienen a quién recurrir.

Desde el lanzamiento de la unidad en 2014, el equipo de “Telemundo 39 Responde” ha respondido a cientos de consultas de consumidores que se han visto afectados por una variedad de problemas que incluyen transacciones fraudulentas, estafas y departamentos de servicio al cliente que no responden. A la fecha, el equipo de “Telemundo 39 Responde” ha devuelto cerca de medio millón de dólares a los consumidores locales.

El compromiso de la estación con la comunidad del norte de Texas es profundo a través de su trabajo de servicio comunitario que se enfoca en crear conciencia sobre temas importantes de salud, educación y compromiso cívico y gracias a la asociación de organizaciones comunitarias locales que se unen con KXTX para brindar servicios importantes que incluyen comidas, colectas de abrigos y juguetes navideños, así como útiles escolares para familias y niños.

Desde 2018, Telemundo 39 y NBC 5, con el respaldo de Comcast NBCUniveresal Foundation, han dedicado más de $1.3 millones de dólares en fondos de subvención del Proyecto Innovación a organizaciones locales sin fines de lucro que abordan las necesidades más apremiantes de la comunidad.

Telemundo 39 es el hogar de eventos internacionales que incluyen la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos de Verano, los Premios Billboard, Miss Universo, la primera cadena de transmisión en español en transmitir el Super Bowl que promedió 1.9 millones de espectadores, por mucho, el juego de la NFL mas visto en la historia en español de EE. UU. Programación de horario estelar de Telemundo Network, que incluye “Betty en New York” y las Super Series “El Señor de los Cielos” y “La Reina del Sur”, entre otras. Más adelante en 2022, Telemundo 39 será parte de la cobertura multimedia más ambiciosa de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

HISTORIA DE KXTX

1973: KXTX-TV se convirtió en una estación comercial independiente de tiempo completo el 14 de noviembre de 1973 cuando la estación era propiedad de Christian Broadcasting Network (CBN). La estación mantuvo un formato que consistía principalmente en programas religiosos, así como algunos programas de entretenimiento general seculares. Su lista de contenido consistía en comedias de situación y dramas clásicos fuera de la red como The Brady Bunch, The Andy Griffith Show y Star Trek, Tom and Jerry, Looney Toons y los cortos animados, The Jetsons y The Flintstones también formaban parte de la programación. Después del lanzamiento en 1973, KXTX era conocido en el mercado de Dallas-Fort Worth por sus "Western Weekends", una programación semanal de clásicos del oeste desde la década de 1950 hasta la de 1970 que se transmitía durante la tarde y las primeras horas de la noche los sábados y domingos. La programación incluyó The Lone Ranger, Bonanza, Gunsmoke y Little House on the Prairie.

1993-1998: LIN Broadcasting asumió la gerencia del Canal 39 en la primavera de 1993 en virtud de un Acuerdo de Mercadeo Local. En virtud de este acuerdo, KXAS-TV (NBC 5), afiliada de NBC con sede en Fort Worth, propiedad de LIN en ese momento, comenzó a agrupar algunos programas sindicados de primera ejecución vistos en KXAS para su transmisión en KXTX y le permitió transmitir retransmisiones de KXAS de los noticieros de las 6:00 p.m. y 10:00 p.m. Además, KXTX transmitió los juegos de los Texas Rangers y una transmisión total del juicio de O.J. Simpson.

Junio 2000: Southwest Sports Television, una subsidiaria de Southwest Sports Group fundada por los Texas Rangers y el propietario de los Dallas Stars, Thomas O. Hicks, anunció que compraría KXTX a Christian Broadcasting Network (CBN).

1 de enero de 2002: Southwest Sports Television vendió KXTX-TV a Telemundo Communications Group, que incluía la red nacional Telemundo, lo que resultó en que KXTX Telemundo 39 se convirtiera en una estación propiedad de Telemundo. Luego de que Telemundo Communications Group adquiriera KXTX, la compañía invirtió en la creación de un departamento de noticias para Telemundo 39 en preparación del lanzamiento de noticias locales de la estación ese mismo año.

6 de mayo de 2002: Telemundo 39 estrenó noticieros de media hora en español a las 5:00 p.m. y 10:00 p.m. cada noche de la semana.

Otoño 2011: Telemundo 39 aumentó su producción de programación local durante el otoño de 2011, como parte de las expansiones de noticias locales en otras estaciones de Telemundo.

25 de septiembre de 2011: La estación estrenó Enfoque 39, un programa dominical de media hora que se enfoca en temas políticos y cívicos que afectan a la comunidad hispana del norte de Texas.

5 de noviembre de 2011: Telemundo 39 lanzó ediciones vespertinas de fin de semana de sus noticieros locales a las 5:00 p.m. y 10:00 p.m. los sábados y domingos por la noche.

30 de septiembre de 2013: Coincidiendo con el comienzo de la producción de programación local en las instalaciones de The Studios en DFW, KXTX comenzó a transmitir sus noticieros y otros programas locales en alta definición, convirtiéndose en la segunda estación en español y la séptima (y última) estación de televisión en general en Dallas-Fort Worth en emitir sus noticieros en este formato.

18 de septiembre de 2014: La estación fue una de varias estaciones de Telemundo que lanzaron noticieros vespertinos ampliados durante la temporada 2014-15, estrenando noticieros de media hora a las 4:00 p.m. y 4:30 p.m.

2014: Lanzamiento de la unidad de investigación “Telemundo 39 Responde”.

Principios de 2017: Lanzamiento del “Noticiero Telemundo 39” a las 11:00 a.m.

ACERCA DE TELEMUNDO 39 / KXTX

Telemundo 39 / KXTX es la estación de televisión local de Telemundo que sirve a la comunidad de habla Hispana en todo el Norte de Texas. Telemundo 39, propiedad de NBCUniversal, ofrece noticias locales, el tiempo, entretenimiento y programación deportiva a través de una variedad de plataformas, por transmisión aérea, en línea en Telemundo39.com y a través de canales digitales y de medios sociales.

A continuación encontrarás videos en los que nuestra comunidad nos cuenta sus historias sobre cómo llegaron al Metroplex:

Celebrando la herencia negra, Telemundo 39 presenta la historia de la dominicana Miriam Jiménez, quien trabajó de mesera y ahora es propietaria de ''Miriam Cocina Latina''.

Un legado familiar que se ha materializado en una taquería en Dallas.

Alfonso Silvestre Hernández es un joven artista que crea piñatas en Dallas. Esta es su historia…