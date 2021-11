Telemundo 39 y NBC 5 reciben 22 premios Lone Star Emmy

TEXAS – La excelencia periodística del equipo de Telemundo 39 y nuestra cadena hermana NBC 5 fue reconocida con 22 premios regionales de "Emmy Lone Star Chapter", el cual pertenece a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La ceremonia se realizó de forma virtual el sábado 20 de noviembre de 2021 donde nuestras estaciones fueron reconocidas en múltiples categorías que incluyen reportajes, programas especiales, promociones, y coberturas de última hora sobre las condiciones del tiempo.

Una vez más agradecemos tu apoyo y preferencia al dejarnos entrar a tu hogar cada día.

A continuación te compartimos la lista completa de ganadores:

NEWSCAST - EVENING - LARGER MARKETS (1-25)

El Norte De Texas Bajo La Nieve

KXTX

Geovana Herrera, Producer

Karen Alejandra Ramirez, Editor

Ariana Figuera, Reporter

Pablo Sánchez Nuñez, Metereologist

Enrique Teuteló, Anchor

Luis Cordero, APC Director

Joanna Sample, Assignment Desk

HUMAN INTEREST - NEWS (NO TIME LIMIT)

Los Rostros De La Crisis

KXTX

Norma Garcia, Reporter

Arnaldo Gines, Photographer

John Stone, Executive Producer

MILITARY - NEWS

Preservando La Historiá Militar

KXTX

Jose D Orsini, Photographer/Editor

Cynthia Garcia, Producer

Emilio Ramos De Jesus, Reporter

TEXAS HERITAGE - NEWS

El Arte Detrás Del Sombrero

KXTX

Martha Minjarez, Producer/Reporter

Arnaldo Gines, Editor

WEATHER - NEWS

Tiempo Extremo: Más Allá Del Pronóstico

KXTX

Alexis Orengo, Meteorologist

MAGAZINE PROGRAM

Acceso Total DFW

KXTX

Adriana López, Producer/Anchor

Lariza Moreno, Producer

Edwin Mendez, Marketing Director

Krishma Trejo, Producer

Tom Salazar, Jr., Editor

Moises Muñoz, Editor

Edgar Garcia, Editor

NEWSCAST - WEEKEND

Frozen Valentine

KXTX

Carla Bermúdez, News Producer

Ariana Figuera, Reporter

Sandy Marin, Reporter

Martha Minjárez, Reporter

Reyna Cavazos, Anchor

Gina Gonzalez-Campo, Executive News Producer

Manuel Moreno, Executive Producer

Joanna Molinero Sample, Assignment Desk

PROMOTION - CAMPAIGN / IMAGE - NEWS

Contigo Primero Te Informa En Las Redes Sociales

KXTX

Jose Campos, Writer/Host

Brandon Rivera, Editor/Director

TALENT - ANCHOR – NEWS/WEATHER

Space, Technology And Weather With Nestor

KXTX

Néstor Flecha, Chief Meteorologist

EDITOR - NEWS

The Boris Composite 3.0

KXTX

Arnaldo Gines, Editor

PHOTOGRAPHER - NEWS

The Boris Composite 5.0

KXTX

Arnaldo Gines, Photographer

NEWS FEATURE - LIGHT FEATURE

Hoy Es Mas Importante Manana

KXTX

Jose D Orsini, Photographer/Editor

NEWS EXCELLENCE

News Excellence: A Year Of Extremes

KXAS

John Stone, Vice President Of News

CHILDREN / YOUTH / TEEN - NEWS

Carter In The Classroom

KXAS

Wayne Carter, Reporter/Writer

GRAPHIC ARTS

NBC 5 COVID-19 Case Tracker Campaign

KXAS

Candelaria Vidana, Senior Designer

NEWSCAST - MORNING/DAYTIME - LARGER MARKETS (1-25)

State Fair 2020: Howdy Folks

KXAS

Larry Collins, Segment Producer

Deborah Ferguson, Anchor

Keisha Burns, Meteorologist

Kevin Williams, Photojournalist

Dennis Holmes, Photojournalist

Chris Mathis, Photojournalist

Marc Mahacek, Director

TALENT - REPORTER - LIVE

Live Reporting: The Pandemic Chronicles

KXAS

Larry Collins, Reporter

TALENT - COMMENTATOR / EDITORIALIST / PERFORMER / NARRATOR / PROGRAM HOST

Texas Today Getaways

KXAS

Kristin Dickerson, Host

INVESTIGATIVE REPORT - MULTIPLE REPORTS

Powerless

KXAS

Jose Sanchez, Photojournalist/Editor

Scott Friedman, Senior Investigative Reporter

Eva Parks, Investigative Producer

EDITOR - LONG FORM CONTENT

Jody Powers - Editor, Texas Today

KXAS

Jody Powers, Editor

WRITER - LONG FORM CONTENT

Maximizing Moments On Texas Today Getaways

KXAS

Kristin Dickerson, Writer

BRANDED CONTENT PROGRAM - SHORT FORM OR LONG FORM CONTENT

Texas Today: Visit McCurtain County

KXAS

Jocelyn Kaspar, Producer

Everardo Huerta, Producer

Amy Sillan, Executive Creative Director

Steve Lemonds, Photographer/Editor

Las estaciones de Telemundo 39 y NBC 5 están ubicadas en The Studios at DFW. Ambas trabajan mano a mano para mantener informados a los televidentes tanto en inglés como español en el norte de Texas.

Para la lista completa de todos los ganadores en diversas categorías, por favor presiona aquí para el sitio de internet de The National Academy of Television Arts and Sciences Lone Star Chapter.