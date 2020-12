Telemundo 39 y NBC 5 reciben 33 premios Lone Star Emmy

TEXAS – La excelencia periodística del equipo de Telemundo 39 y nuestra cadena hermana NBC 5 fue reconocida con 33 premios regionales de "Emmy Lone Star Chapter", el cual pertenece a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

"Nuestros equipos trabajan arduamente para compartir las historias del norte de Texas y así proveerles la información que necesitan diariamente en inglés y español", dijo Tom Ehlmann, presidente y gerente general de Telemundo 39 y NBC 5.

La ceremonia número 18 se realizó de forma virtual el sábado 5 de diciembre de 2020, donde nuestras estaciones fueron reconocidas en múltiples categorías que incluyen reportajes, programas especiales, promociones, e incluso iniciativas comunitarias.

"Estoy orgulloso de los estándares y el esfuerzo que nuestros equipos ponen en la calidad del producto que se les entrega cada día a nuestros televidentes para mantenerlos informados. Aunque nunca nos detenemos, el ganar estos prestigiosos premios es una señal del éxito de nuestro equipo", dijo John Stone, vicepresidente de noticias de Telemundo 39 y NBC 5.

Una vez más agradecemos tu apoyo y preferencia al dejarnos entrar a tu hogar cada día.

A continuación te compartimos la lista completa de ganadores:

NEWS EXCELLENCE

Noticiero Telemundo 39 Contigo Primero

Freddy Oldenburg, Vice President of News

NEWSCAST - EVENING - LARGER MARKETS (1-25)

Noticiero T39 A Las 10 Después De Los Tornados

Geovana Herrera, Producer

Gilberto Dorrego, Reporter

Andrea Aguirre Alvarado, Reporter

Karen Ramirez, Editor

FEATURE NEWS REPORT - LIGHT FEATURE / SERIES

Pintura Al Ritmo De la Plena

Emilio Ramos De Jesus, Reporter / Producer

Jose Orsini, Photojournalist / Producer

NEWS SPECIAL

Crimen Sin Castigo El Especial

Ramon Diaz, Anchor/Producer

Manuel Moreno, Executive Producer

CRIME - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Carreras Clandestinas

Carlos Zapata, Reporter

Jose D Orsini, Photographer/Editor

ENVIRONMENT -WITHIN 24 HOURS

Quinceañera Reciclada

Carlos Zapata, Video Journalist

HEALTH/SCIENCE - NO TIME LIMIT

Un Futuro Verde

Enrique Teutelo, Reporter

HISTORIC/CULTURAL - NEWS SINGLE STORY / FEATURE / SERIES

Catrinas De Fort Worth

Nancy Leal, Reporter

ARTS/ENTERTAINMENT - PROGRAM FEATURE / SEGMENT / SPECIAL

Salvando El Planta En Halloween

Adriana Lopez, Producer/Anchor

Lariza Moreno, Assistant Producer

HEALTH / SCIENCE - PROGRAM FEATURE / SEGMENT / SPECIAL

Mi Hogar, Mi Laboratorio: Aprendiendo En Casa

Alexis Orengo, Meteorologist

POLITICS/GOVERNMENT - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT

Debate Democrata En Houston

Enrique Teutelo, Special Envoy

Karen Ramirez, Editor

WEATHER - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT

Cambio Climático

Néstor Flecha, Chief Meteorologist/Host

Rafael Gonzalez-Vega, Field Producer

Freddy Oldenburg, Executive Producer

Arnaldo Gines, Editor

SHORT FORMAT PROGRAM - INFORMATIONAL / ENTERTAINMENT

Marcando La Diferencia Para Desocupar Los Albergues

Jose Campos, Producer/Host

Ariana Avalos, Editor/Photographer

PROMOTION - NEWS PROMO - SINGLE SPOT

Brand Image Noticiero Telemundo 39 -2019

Krishma Trejo, Producer

Moises Muñoz, Producer

Rafael Gonzalez Vega, Director/Producer

Edwin Mendez, Producer

PROMOTION - NEWS PROMO - CAMPAIGN / IMAGE

The Journey to Climate Change

Rafael Gonzalez-Vega, Director/Producer

Victoria DeAnda, Producer

Edwin Mendez, Director/Producer

EDITOR - NEWS

Guías De Salud- Covid 19

Tom Salazar, Editor

TALENT - ANCHOR - NEWS

El Duo Dinámico

Carlos Zapata, Anchor

Nancy Leal, Anchor

TALENT - ANCHOR - NEWS

The Real Texas Duet

Norma Garcia, News Anchor

Enrique Teutelo, News Anchor

TALENT - ANCHOR - NEWS

El Laboratorio de Alexis: Más Allá Del Pronóstico

Alexis Orengo, Meteorologist

WRITER - NEWS

Esperanza en Oak Cliff- Nuestros Negocios

Moises Muñoz, Producer/Writer

Telemundo 39 y NBC 5 (Dallas-Fort Worth):

COMMUNITY SERVICE

Reading With You/Leyendo Contigo

Nada J. Ruddock, Vice President Community Investment, KXAS

Edwin Mendez, Director Of Marketing, KXTX

NBC 5 / KXAS Dallas-Fort Worth:

GENERAL ASSIGNMENT REPORT - WITHIN 24 HOURS

Life Through the Lens

Larry Collins, Reporter

Kevin Williams, Photojournalist

INVESTIGATIVE REPORT - SINGLE STORY

The Invisibles

John Stone, Executive Producer

Scott Friedman, Senior Investigative Reporter

Jose Sanchez, Photographer/Editor

Norma Garcia, Reporter

FEATURE NEWS REPORT - SERIOUS FEATURE / SERIES

Botham Jean: If Walls Could Talk

Larry Collins, Reporter

Kevin Williams, Photojournalist

HISTORIC/CULTURAL - NEWS SINGLE STORY / FEATURE / SERIES

Oklahoma City Bombing - 25 Years Later

Kristopher Gutierrez, Reporter

HUMAN INTEREST - NEWS SINGLE STORY

Speed Of Turtle

Noelle Walker, Reporter

Mike Richard, Photojournalist/Editor

INFORMATIONAL/INSTRUCTIONAL - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT / SERIES

Mother's Day Virtual Classes

Jessica Grose, Executive Producer

Everardo Huerta, Producer

PUBLIC/CURRENT/COMMUNITY AFFAIRS - FEATURE / SEGMENT / SPECIAL / SERIES

State of Mind: Kids Under Pressure

Poinesha Barnes, Producer

Wayne Carter, Anchor/Reporter

Linda Angelle, Photojournalist

SHORT FORMAT PROGRAM - INFORMATIONAL / ENTERTAINMENT

Texas Today

Kristin Dickerson, Host

Amy Sillan, Executive Creative Director

Jessica Grose, Executive Producer

Tony Norman, Producer

Bob Mimlitch III, Producer

Zach Smith, Producer

Jocelyn Kaspar, Producer

Victoria DeAnda, Producer

PROMOTION - NEWS PROMO - CAMPAIGN / IMAGE

Connecting Since

Nick Muthersbaugh, Producer/Director

Dylan Gerber, Writer

Gary Wann, Writer/Producer

Adrian Dominguez, Photographer

Steve Lemonds, Photographer

Candelaria Vidana, Graphics/Art Director

Sarah Lara, Production Assistant

TALENT - ANCHOR - NEWS

The Cowboy Rides Away

Kristopher Gutierrez, News Anchor

TALENT - REPORTER - LIVE

Have Mic, Will Travel

Larry Collins, Reporter

WRITER – NEWS

Write-Brained Storyteller

Noelle Walker, Writer

Las estaciones de Telemundo 39 y NBC 5 están ubicadas en The Studios at DFW. Ambas trabajan mano a mano para mantener informados a los televidentes tanto en inglés como español en el norte de Texas.

Para la lista completa de todos los ganadores en diversas categorías, por favor presiona aquí para el sitio de internet de The National Academy of Television Arts and Sciences Lone Star Chapter.