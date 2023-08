Televidente de Telemundo celebra sus 100 años de vida

La familia de doña Carmen Hernández quería sorprenderla con la celebración de sus 100 años con la visita de Telemundo 39.

Cabe destacar que doña Carmen es fiel televidente de Telemundo y hasta la pequeña reunión llegó nuestro Carlos Zapata.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La mujer, originaria de Cuba, compartió al lente de Telemundo que "le doy muchas gracias a ese Diosito a ese Dios por todas las bendiciones que me ha dado, por mis hijos, por mis nietos, por mis nietas, por todo y por Telemundo y por todo claro porque si no fuera por él tampoco podría verlo para llegar a los 100 años nada de pasar los años ahí como el que no quiere las cosas tomar chela con calma y así llégue",.

Y esta es la primera fiesta para doña Carmen ya que le próximo 19 la familia tirará la casa por la ventana con una gran fiesta para ella.

REGALOS PARA DOÑA CARMEN

La residente de Lewisville es fan de Telemundo39 y estuvimos celebrando con ella este gran día.