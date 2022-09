Lo que debes saber del REAL ID antes de la fecha límite en Texas

Dado que las citas para obtener una identificación o licencia de conducir se reservan con semanas, en algunos casos con meses de anticipación, es importante tener en cuenta que se acerca la fecha límite para obtener la tarjeta que cumple con REAL ID exigida por el gobierno federal.

A partir del 3 de mayo de 2023, necesitará una licencia de conducir que cumpla con REAL ID con una estrella dorada, un pasaporte válido o una identificación militar de los Estados Unidos para viajar por aire en los estados.

Si su tarjeta no tiene la estrella, puede continuar usándola después del 3 de mayo de 2023, pero solo se aceptará para fines relacionados con el estado, como conducir (solo licencia de conducir), realizar operaciones bancarias y votar. No se aceptará como identificación para fines federales. Esto es lo que sabemos sobre el programa.

OBTÉN UNA REAL ID EN TEXAS

• Licencia de conducir de Texas con foto o tarjeta de identificación de Texas, vigente o vencida en los últimos dos años

• Libreta de pasaporte de EEUU válida y vigente o tarjeta de pasaporte de EEUU.

• Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos o Certificado de Naturalización con foto identificativa (N-550, N-560, N-561, N-570, N-578)

• Tarjeta de identificación militar de los EEUU vigente para personal en servicio activo, de reserva o jubilado con foto identificable



PARA OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN DE TEXAS QUE CUMPLA CON EL REAL ID, NECESITA:

• Una copia original o certificada de un certificado de nacimiento o una libreta o tarjeta de pasaporte estadounidense vigente

• Tarjeta de seguro Social

• Registro o título actual del vehículo de Texas

• Póliza de seguro de automóvil actual o Declaración de seguro de automóvil

• Si su nombre cambió, documentos legales que demuestren el cambio de nombre de su nombre de nacimiento

Puede solicitar una nueva licencia de conducir o identificación de Texas que cumpla con REAL ID en persona en una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas o puede ser elegible para renovar en línea su licencia de conducir o identificación de Texas existente.

Todavía puede usar su licencia de conducir o identificación de Texas actual y vigente para conducir y para propósitos de identificación no federal. Cuando sea el momento de renovar su licencia de conducir o identificación, obtendrá una que cumpla con REAL ID.

¿RECIBIRÉ UN AVISO DE RENOVACIÓN?

Todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Texas son actualmente formas de identificación válidas para fines federales. Si su tarjeta vence después del 3 de mayo de 2023 y desea una tarjeta que cumpla con REAL ID, puede solicitar un duplicado de la tarjeta en persona o a través de Texas.gov.

Si se le emitió una tarjeta a partir del 10 de octubre de 2016 y ve una estrella dorada en la esquina superior derecha, ya tiene una tarjeta que cumple con la Ley REAL ID y no se requiere ninguna otra acción de su parte. Si recibió su aviso de renovación por correo, asegúrese de llevar los documentos requeridos que se enumeran en su aviso de renovación.

Si no recibió un aviso de renovación, está obteniendo un reemplazo o no está seguro de qué llevar con usted, use la Solicitud de verificación de documentos REAL ID para ayudarlo a prepararse para su visita a la oficina de licencias de conducir.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL 3 DE MAYO DE 2023?

Si su licencia de conducir aún es válida, puede continuar usándola para fines no federales, como conducir un vehículo motorizado, votar o realizar operaciones bancarias. No podrá usarlo para fines de identificación federal, como abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales seguras, después del 3 de mayo de 2023.

Si intenta presentar una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas que no cumpla con los requisitos después del 3 de mayo de 2023, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) u otra agencia federal responsable de la seguridad determinará si le permite el acceso/entrada o lo someterá a una revisión adicional, según lo prescrito por esa agencia.

Para determinar si es elegible para renovar en línea o necesita obtener una tarjeta de reemplazo, visite www.texas.gov.

No podrás abordar un avión si no lo tienes; una experta explica de qué se trata y lo que necesitas para solicitarlo.