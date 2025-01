Texans on Mission se despliega a Los Ángeles para ayudar a las víctimas de los incendios

Durante el fin de semana, el Gobernador Greg Abbott desplegó recursos de Texas para ayudar a Los Ángeles después de que los mortíferos incendios forestales mataran a dos docenas de personas, destruyeran 12,000 propiedades y obligaran a evacuar a más de 180,000 personas.

A medida que continúan los incendios, aumenta la necesidad de ayuda. El domingo, cuatro miembros de la organización Texans on Mission se desplegaron en la zona de Los Ángeles.

"Desgraciadamente, la recuperación de la zona del sur de California va a ser muy, muy larga", declaró John Hall, de Texans on Mission.

Dijo que su equipo de ataque está accediendo a lo que se necesita para ayudar a las familias desplazadas e informará al respecto.

Si se trata de una cocina móvil, duchas, lavandería y otros equipos, dijo que están listos para ir a la caída de un sombrero.

También son conscientes de que, dado que la gente lo ha perdido todo, incluidos los coches, quieren ayudar en todo lo posible.

"¿Cómo podemos asegurarnos de que puedan desplazarse? ¿Cómo podemos asegurarnos de que acuden a sus citas? ¿Cómo pueden saber qué recursos tienen realmente a su disposición? E incluso si es algo tan pequeño como: 'Oye, ¿podemos darte una tarjeta regalo? ¿Podemos darte un almuerzo? ¿Podemos darte una comida? O ¿podemos cuidar de tus hijos para que puedas tener un momento para respirar?", dijo Hall.

Dijo que el alcance de la crisis se puso realmente en perspectiva cuando escuchó una historia del equipo de ataque el domingo.

"Hoy han pasado algún tiempo en una iglesia con una reunión de unas 450 personas, y el pastor ha dicho: 'Si conocen personalmente a alguien que haya perdido su casa como consecuencia de este incendio, ¿les importaría levantar la mano? Literalmente, todas las manos se levantaron", explicó Hall.

Otra historia fue: "Un señor con el que hablé no sólo perdió su casa, sino también sus dos autos. Y aunque ahora tienen un lugar donde quedarse y algo de ropa, no pueden desplazarse. Así que intentan averiguar cómo llegar a su trabajo".

La organización sin ánimo de lucro ayudó recientemente con los incendios forestales del año pasado en el Panhandle, el huracán Beryl, el huracán Milton y el huracán Helene.

Texans on Mission afirma que el equipo de ataque de Los Ángeles está sentando las bases para una recuperación a largo plazo.

"Dios nos ha bendecido y nosotros queremos bendecir a los demás", afirma Hall.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Sophia Beausoleil para NBCFW. You can read the story in English here.