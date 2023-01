Tiroteo deja 3 muertos y 2 heridos en un complejo de viviendas en Dallas

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas después de un tiroteo en un complejo de apartamentos en el norte de Dallas, dijo la policía.

Según el Departamento de Policía de Dallas, los oficiales respondieron a un tiroteo en Landmark on the Valley Apartments, ubicado en la cuadra 8500 de Lazy Acres Circle, aproximadamente a las 4:30 a.m.

La policía dijo que la investigación preliminar determinó que cinco personas recibieron disparos mientras estaban reunidas en un estacionamiento trasero.

Tres de las víctimas, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos en el lugar.

Las otras dos víctimas, ambos hombres adultos, fueron llevadas a un hospital local. Uno de los hombres estaba en estado crítico y el otro en condición estable.

La policía dijo que los oficiales no creen que este tiroteo sea al azar y la investigación sobre este tiroteo sigue en curso.

La Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo que se comunique con el Detective Chad Murphy de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Dallas al (214) 283-4934 o chad.murphy@dallascityhall.com