Transporte público del Metroplex ofrece servicios gratuitos durante la jornada de elecciones en Texas

Los servicios de tránsito en todo el norte de Texas ofrecen viajes gratuitos para los votantes durante la votación anticipada y el día de las elecciones.

Del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2022 y el 8 de noviembre de 2022, los pasajeros pueden aprovechar los programas que se ofrecen en el área de Dallas-Fort Worth y viajar gratis a los lugares de votación para emitir su voto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

DART ofrece transporte gratuito a los lugares de votación el día de las elecciones generales de Texas.

El martes 8 de noviembre de 2022, los votantes pueden viajar gratis en todos los autobuses y trenes de DART, el tranvía de Dallas, GoLink, los servicios de paratránsito y el TRE entre EBJ Union Station y CentrePort/DFW Airport Station.

No se requiere prueba de registro de votante para viajar gratis el día de las elecciones, dijo DART. Los pasajeros de GoLink pueden usar el código de promoción VOTE08 al finalizar la compra para obtener un Pase diario local para adultos de cortesía en la aplicación GoPass el 8 de noviembre. Siga este enlace para obtener más información.

DART también ofrece un servicio de transporte gratuito de ida y vuelta desde y hacia el Almacén/Entrenamiento Electoral del Condado de Dallas, ubicado en 1460 Round Table Drive en Dallas. Este servicio de transporte gratuito tendrá lugar durante el período de votación anticipada del 24 de octubre al 4 de noviembre, así como el 8 de noviembre, el día de las elecciones generales.

Los pasajeros que quieran votar en la ubicación de 1460 Round Table Drive pueden conectarse al servicio de transporte especial utilizando la Ruta 222, dijo DART.

El transbordador del centro de votación recogerá y dejará a los pasajeros en la parada de autobús ubicada en 1278 Titan Drive en Dallas, a la que llega la ruta 222, los siete días de la semana.

DART dijo que para llegar a la parada del transbordador, los pasajeros deben salir del tren en la estación Inwood/Love Field y abordar un autobús de la ruta 222 con el destino "Regal Row" en el letrero principal.

Según DART, no se requieren máscaras faciales a bordo, pero DART proporciona máscaras de cortesía en trenes y autobuses para quienes deseen usar una.

DART también recomienda llevar desinfectante para manos y usarlo antes y después de visitar el lugar de votación, especialmente después de usar la máquina de votación. DART dijo que los dispensadores de desinfectante para manos están disponibles a bordo de sus autobuses y trenes.

Los votantes deben traer su propio bolígrafo para firmar cualquier formulario, dijo DART.

CONDADO TARRANT

Los votantes del condado de Tarrant pueden viajar a las urnas para obtener Trinity Metro, Arlington's Via y otros servicios de transporte gratuitos durante la votación anticipada y el día de las elecciones.

El Tribunal de Comisionados del condado de Tarrant aprobó una asociación con los servicios de transporte para pagar los viajes de los clientes a los lugares de votación.

Para obtener su viaje gratis a las urnas, los pasajeros del condado de Tarrant pueden mostrar su tarjeta de registro de votante o identificación actual de Texas durante la votación anticipada y el día de las elecciones.

Los servicios de tránsito que ofrecen viajes gratuitos incluyen las rutas de autobús de Trinity Metro, los servicios de viajes compartidos a pedido ZIPZONE, el paratránsito ACCESS, además de los Servicios de Transporte del Condado de Tarrant, los Servicios de Transporte del Noreste y Via Rideshare de Arlington y Handitran.

Para usar Trinity Metro ZIPZONE, descargue la aplicación ZIPZONE y reserve su viaje. Se ofrecerán viajes gratuitos en ZIPZONE hacia y desde cualquier centro de votantes identificado dentro de una zona, dijeron funcionarios del condado de Tarrant.

Comuníquese con Trinity Metro al 817-215-8600 si tiene alguna pregunta.

Para usar el servicio de Via en Arlington, descargue la aplicación Via e ingrese la dirección de un lugar de votación dentro del área de servicio de Via. Los pasajeros también pueden llamar al 817-459-6777 para programar un viaje por teléfono. Utilice el código de promoción ARNVOTE22F.

Los pasajeros de ACCESS, TCTS, NETS o Handitran deben llamar al proveedor al menos 48 horas antes del viaje para programar su viaje gratuito a cualquiera de los lugares de votación, dijeron funcionarios del condado de Tarrant.

Un estudio de WalletHub clasificó 100 ciudad de EEUU. Pero Texas tiene 10 ciudades en los primeros 25 lugares.