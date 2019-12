Tres hospitalizados tras choque en North Richland Hills

Un accidente en sentido contrario en North Richland Hills envió a tres personas al hospital el martes por la noche, según la policía.



Sucedió alrededor de las 9:15 p.m. en la Davis Boulevard, cerca de Harwood Road. Según la policía, un sedán negro se dirigía hacia el sur cuando se desvió de la línea central hacia el tráfico que se aproximaba, chocando con una minivan blanca.



El impacto hizo que la camioneta rodara sobre un costado. El conductor del sedán fue hospitalizado en estado crítico, dijo la policía. Dos personas en la minivan fueron hospitalizadas con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.



La policía aún no ha dicho qué pudo haber causado el accidente y no se han presentado cargos a partir de este escrito.