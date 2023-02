Vandalizan dos escuelas en Fort Worth con mensajes racistas

La policía de Fort Worth está investigando actoa vandalicos donde pintaron con aerosol varios mensajes racistas y amenazantes en dos escuelas del distrito escolar independiente de Eagle Mountain-Saginaw durante el fin de semana.

Según autoridades escolares, los equipos de conserjes de la escuela secundaria Chisholm Trail High School fueron de los primeros en encontrar el grafiti racista pintado en el patio de la escuela.

Un televidente de NBC 5 compartió fotos del vandalismo el lunes por la mañana que mostraban insultos raciales y comentarios despectivos escritos en el piso y en una pared de uno de los planteles. Al menos un mensaje fue pintado en un automóvil.

El televidente dijo que los miembros de su familia vieron los mensajes cuando llegaron a la escuela y dijeron que ambos estaban enojados por los mensajes hirientes y temerosos por sus seres queridos.

El distrito dijo que los vándalos aparentemente también atacaron la pasarela frente a la escuela secundaria Ed Willkie, que está a poco más de una milla de la prepa Chisholm Trail, con mensajes racistas similares.

En una carta a los padres, el distrito dijo que el vandalismo era "perturbador" e incluía lenguaje que degradaba a varios grupos étnicos. También hubo una amenaza diciéndoles a los estudiantes que no fueran a la escuela el viernes 3 de marzo.

“Aquellos que sean encontrados responsables serán arrestados y enfrentarán consecuencias legales”, dijo el distrito. “Si bien un mensaje decía que no viniera a la escuela el 3 de marzo, no hubo una amenaza específica de violencia y la policía no encontró nada que corroborara la declaración”.

El distrito escolar dijo que la policía del distrito está investigando y revisando las cámaras que cubren las áreas vandalizadas.

El distrito escolar dijo que los equipos de mantenimiento trabajaron el lunes para quitar la pintura.

Los funcionarios pidieron que cualquier persona con información sobre vandalismo lo informe a través del botón Hablemos en el sitio web de la escuela secundaria, o a través de Crime Stoppers o llamando a la policía de EMSISD al 817-847-2999. Los informantes pueden permanecer en el anonimato.