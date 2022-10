Realizan vigilia a niño de 8 años arrollado mortalmente por presunto conductor ebrio

Afuera de la Escuela Primaria S.S. Conner el sábado, amigos y familiares se reunieron para liberar una burbuja en memoria de Kaden Rainwater, de 8 años.

"¿A dónde vamos desde aquí? ¿Cómo encontramos la paz en tal tragedia?" cuestionó el director Kiashan King.

Rainwater estaba montando su scooter en el estacionamiento de su complejo de apartamentos en el este de Dallas el lunes por la noche cuando, según la policía, un presunto conductor ebrio lo golpeó y lo mató.

Ese conductor tenía tres condenas previas por DWI.

Pero el sábado, en lugar de centrarse en su muerte, los seres queridos reflexionaron sobre el tiempo de Kaden con vida.

"No estamos aquí para decir adiós. Solo estamos aquí para decir hasta luego", manifestó la abuela de Kaden, Beverly Sosa.

Varios niños, lo suficientemente pequeños como para estar protegidos normalmente de la tragedia, hablaron de un amigo perdido demasiado pronto. Los padres de Kaden, Rodney y Dalana Rainwater, también subieron al podio. Alentados por sus otros hijos, los Rainwater dijeron a los asistentes que su pequeño niño será recordado por su gran corazón.

"Tenía un mensaje, amar a todos, perdonar", alentó Dalana Rainwater.

"Me dijeron anoche que se extendió a Atenas. Hace un par de días me dijeron que se extendió a California. Me dijeron la noche que sucedió que se extendió a Indiana. Entonces su amor se extendió a repartidos por todo el lugar”, dijo Rodney Rainwater.

Rainwater invitó a aquellos que extrañaban a su hijo a hacer lo mismo.