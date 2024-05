Luka Doncic hace carcajear al famoso rapero Snoop Doog

El famoso rapero Snoop Dogg llegó a Minnesota para ver a los Timberwolves, pero fue Luka Doncic quien lideró a los Mavs a ganar la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Doncic jugó un papel importante nuevamente al anotar 36 puntos en 14 de 22 tiros el jueves para ayudar a los Dallas Mavericks a completar una barrida sobre los Wolves.

En un momento del tercer cuarto, Doncic hizo una jugada para elevar el marcador a 82-46 con 7:54 restantes.

Miró hacia la línea de base y pareció decir: "Sí, ¿quién está llorando ahora, M----------?" No está claro a quién apuntó Doncic, pero Snoop Dogg estaba en el área y tuvo una reacción hilarante.

Snoop Dogg se reclinó en su asiento y no pudo evitar carcajearse.

Luego pareció incrédulo y pareció decir: "Tiene frío" en referencia a Doncic.

Ha sido una postemporada dominante para Doncic y los Mavs, quienes definitivamente han superado los obstáculos para llegar a las Finales de la NBA, donde se enfrentarán ahora a los Boston Celtics, campeones de la Conferencia Este de la NBA.

Los Dallas Mavericks, No. 5 en la liga, eliminaron a Los Angeles Clippers No. 4, quienes repletos de estrellas no lograron con la ofensiva.

Oklahoma City Thunder al primer clasificado y los Minnesota Timberwolves No. 3, que tenían la defensa mejor clasificada, no pudieron tampoco.

Si pueden lograr la sorpresa ante Boston y derrotarlos, podría ser realmente una carrera icónica para un grupo que se lo ha merecido, los Dallas Mavericks.

Cabe mencionar que durante los partidos en Dallas de esta serie, en primera fila se vió a Travis Kelcey y a Patrick Mahomes, jugadores estrellas de los Kansas City Chiefs y que fueron a apoyar a los Mavs.