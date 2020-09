Más retrasos para vecindarios de Dallas sin servicio de agua o alcantarillado

Un nuevo plan presentado esta semana llevaría el servicio de agua potable y aguas residuales a 61 áreas en la ciudad de Dallas que actualmente carecen de los servicios básicos que son comunes en otros lugares.

Pero a algunos residentes que han estado escuchando promesas de servicios públicos durante décadas se les pedirá que sigan esperando.

Herman Embry vive en una de esas áreas. Su casa en Royal Oaks Drive fue una vez la ciudad de Kleberg, pero su vecindario fue anexado a la ciudad de Dallas en 1978.

"Cuando la lavadora está funcionando, no se tirará el inodoro. Se derrumbará ”, dijo Embry.

Eso es porque su vecindario todavía no tiene líneas de alcantarillado de la ciudad. En cambio, él y otros 53 propietarios cercanos tienen fosas sépticas en sus patios. Hay líneas de agua de la ciudad, pero no hay servicio de aguas residuales de la ciudad.

“A todos nos encantaría deshacernos de estos tanques sépticos. Se llenan y se derraman. Entonces cuesta $350 vaciarlos”, dijo Embry.

Un comité del Concejo Municipal de Dallas recibió una sesión informativa esta semana sobre el nuevo plan para gastar alrededor de 3 millones de dólares de la ciudad cada año para instalar líneas de agua o alcantarillado en vecindarios que actualmente no las tienen.

El concejal Tennell Atkins, que representa al vecindario de Herman Embry, dijo que el trabajo está retrasado. "He estado hablando de esto desde que llegué al consejo en 2007", dijo Atkins.

La lista de 61 áreas es una mejora de las 125 que no tenían servicio en 1998 cuando la ciudad comenzó a trabajar en el tema, según el director adjunto de Servicios de Agua de Dallas, Richard Wagner.

Dallas Water Utilities ( DWU, por sus siglas en inglés) realizó un análisis detallado de las 61 áreas.

Wagner dijo en una reunión del Comité del Concejo Municipal que una prioridad es conectar primero las áreas ocupadas. "Uno de los principales objetivos de este programa es proporcionar estos servicios a nuestros residentes para que, en última instancia, no tengamos ningún sistema séptico en la ciudad", dijo Wagner.

Pero el vecindario lejano del sureste de Dallas de Embry con 54 propiedades ocupadas no está en la parte superior de la lista.

En cambio, el área mejor clasificada para nuevos servicios públicos se encuentra en el extremo suroeste de Dallas, cerca de Camp Wisdom Road. Ese vecindario, llamado Mesquite Heights, es principalmente depósitos de chatarra y terrenos baldíos. Tiene solo nueve propiedades ocupadas, según los registros de la ciudad.

Los funcionarios dijeron que se habla de un nuevo desarrollo y eso lo elevó en sus criterios de selección por encima del área de Herman Embry.

Casey Thomas, miembro del Concejo Municipal de Dallas, que representa al suroeste de Dallas, respondió con un mensaje de texto a una solicitud de comentarios sobre la instalación de un nuevo servicio público en Mesquite Heights.

"No tengo conocimiento de ningún desarrollador que exprese interés en esa área. Si bien tengo áreas desatendidas de dos dígitos en mi distrito, el miembro del Concejo Municipal Tennell Atkins tiene el doble ”, dice el texto de Thomas.

La portavoz de Asuntos Públicos de Dallas, Nichelle Sullivan, respondió a una solicitud de información con un correo electrónico.

"El Departamento de Desarrollo Sostenible y Construcción fue abordado recientemente por un propietario con planes de construir una casa residencial unifamiliar en Mesquite Heights. Además, un desarrollador se acercó recientemente a DWU para preguntar sobre el servicio para un posible desarrollo minorista en el vecindario. Además, durante la construcción de una extensión de la tubería de agua en Mesquite Heights a principios de este verano, algunos propietarios se acercaron al personal de DWU para preguntar si podían conectarse a la tubería de agua recién instalada ", dijo el correo electrónico.

Se les pide a Herman Embry y 53 vecinos en el área de Kleberg que esperen un año más en el nuevo plan de la ciudad.

"No me sorprende. No me sorprende. No puedo permitirme nada de eso", dijo Embry.

Cuando se instalen nuevas líneas de aguas residuales, se podría pedir a los residentes que paguen miles de dólares por las tuberías en su propiedad privada para conectarlas.

Los funcionarios también están hablando de ayudar a los residentes con esas conexiones. Es algo que Herman Embry ha estado esperando durante 22 años.

“Me encantaría tener una línea de alcantarillado. Y descargamos cada vez que necesitamos descargar, enciende la lavadora por completo. Eso sería bueno, eso sería realmente bueno ”, dijo Embry.

Con el dinero disponible, la ciudad de Dallas podría tardar 10 años más en llegar a todas las áreas desatendidas.

