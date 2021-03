Médico forense adjunto del condado Tarrant suspendido de realizar autopsias en casos de asesinato

Un veterano médico forense adjunto del condado de Tarrant ha sido suspendido de trabajar en casos de homicidio después de que los fiscales admitieran que cometió un gran error: fallar en el peritaje de una bala en el cuerpo de una víctima de asesinato.

El examinador, el Dr. Marc Krouse, ha trabajado para la oficina del médico forense del condado de Tarrant desde 1981, según el sitio web del condado.

El cuerpo de la víctima del asesinato, Alfredo Olivares, de 19 años, tuvo que ser exhumado por orden judicial. Fue asesinado a tiros en Valentine Street en Fort Worth en septiembre.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Tarrant ha notificado a los abogados defensores de hasta otros 40 sospechosos de asesinato que hay dudas sobre la credibilidad de Krouse.

"De la forma en que lo veo, es como el reloj del abuelo que marca las 13. Pone en duda todo lo que vino antes", dijo la abogada defensora Christy Jack.

Jack es un exfiscal que representa a un sospechoso de asesinato en espera de juicio. El Dr. Krouse hizo la autopsia en su caso.

"Cada vez que la competencia de un profesional está en juego y le acaban de entregar lo que podría ser información que cuestiona su experiencia, es una mina de oro como abogado defensor", dijo.

El presidente de la Asociación de Abogados Defensores del Condado de Tarrant, Benson Varghese, pidió una investigación completa.

"Esto no tiene precedentes. Tienes un caso muy importante. Tienes un individuo de alto rango en la oficina del forense que está cometiendo un error que no solo es profundo, sino que no debería haberse cometido bajo ningún concepto. circunstancia'', dijo Varghese.

La fiscal de distrito Sharen Wilson se negó a responder cualquier pregunta sobre el caso de Olivares o sobre el manejo de la autopsia por parte de Krouse.

Los abogados defensores culpan a los fiscales por no ser más abiertos.

"Y eso es algo que estamos buscando: mayor transparencia. En este momento, tenemos que enviar notificaciones por partes a 40 abogados diferentes al menos, ver qué está sucediendo en cada uno de esos casos individuales e intentar para descubrir por nuestra cuenta qué otros errores ha cometido el Dr. Krouse a lo largo del tiempo", refirió Varghese.

La oficina del médico forense se negó a poner al Dr. Krouse disponible para una entrevista y el médico forense Dr. Nizam Peerwani no respondió a un mensaje de texto solicitando comentarios.

Peter Cardona, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato en relación con la muerte de Olivares y está en libertad bajo fianza en espera de juicio, según los registros de la cárcel.

Su abogada, Emily LaChance, no devolvió una llamada en busca de comentarios.