Medidas más estrictas para el uso de placas vehículares temporales en Texas

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV, por sus siglas en inglés) está implementando etiquetas de papel con más características de seguridad para ayudar a las fuerzas del orden público a tomar medidas enérgicas contra las etiquetas falsificadas y fraudulentas.

Es la última de una larga lista de nuevas medidas de seguridad implementadas en los últimos meses después de que una serie de informes de NBC 5 Investigates expusiera la escala masiva del problema de las etiquetas de papel fraudulentas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Entre los cambios, el DMV ha comenzado a tomar las huellas dactilares de las personas que solicitan licencias de concesionarios de automóviles, lo que soluciona una enorme brecha en la seguridad.

En noviembre de 2021, NBC 5 Investigates reveló cómo los delincuentes se aprovechaban de las verificaciones de antecedentes débiles para poder convertirse en concesionarios de automóviles con licencia y luego emitir cientos de miles de etiquetas fraudulentas del sistema de etiquetas electrónicas de DMV.

El presidente de la Junta de TxDMV dijo el jueves que está complacido con la forma en que el personal ha respondido al problema en el transcurso del último año.

“Sentí muy fuertemente que esta agencia necesitaba cambiar su postura, cambiar su enfoque. Has hecho eso, respondiste, estamos en un mejor lugar que hace diez meses. Pero no podemos dejar de estar atentos y sé que no lo haremos”, dijo Charles Bacarisse, presidente de la junta de DMV.

Hoy, el Comité de Justicia Penal del Senado de Texas discute más cambios posibles para abordar el fraude de etiquetas.

Algunos legisladores quieren que las placas de metal reemplacen las etiquetas temporales de papel, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también piden más recursos para rastrear a los delincuentes que colocan etiquetas fraudulentas y falsificadas en los automóviles que se utilizan para cometer delitos.

El oficial Brandon Tsai perseguía a un conductor con una placa de papel falsa.