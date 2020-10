Mensaje de una iglesia en Fort Worth para ladrones: ”Los perdonamos”

La comunidad religiosa de una iglesa de Fort Worth ha lanzado un poderoso mensaje de lo que predican ''Para aquellos que nos robaron: los perdonamos''.

El pastor asociado de la iglesia Renovation Community en el sureste de esta ciudad, explicó que después de que unos ladrones irrumpieron en el cobertizo de y robaron equipos para el cuidado del césped por valor de $ 2,000 fue que reflexionaron para colocar el mensaje, esperando usar el robo como un momento de enseñanza para hablar sobre el perdón.

"Alguien saltó una cerca y cortó un par de cerraduras. No se trata del dinero. No nos preocupa eso. No se trata del equipo, porque sabemos que Dios paga nuestras cuentas", dijo el pastor asociado Jordan Buchner.

Refirió que se trata del ministerio que la iglesia hace con ese equipo, pagando a los necesitados para que se ocupen de la propiedad de la iglesia. No es una limosna, sino una mano.

"Especialmente en nuestro estado actual del mundo, simplemente vemos que hay perdón que debe suceder en todas partes. No puedo amar a mi prójimo sin ofrecer perdón junto con eso. Practicamos lo que predicamos", destacó Buchner.

Señaló que espera que los ladrones devuelvan la propiedad robada, pero si no lo hacen, la iglesia planea reemplazar el equipo para continuar dando a las personas que están dispuestas y pueden, la oportunidad de ganar dinero por un día de trabajo.

