Metallica dona $35,000 al Banco de Alimentos del condado Tarrant

La banda ganadora del premio Grammy estuvo en el norte de Texas para dos presentaciones en el estadio AT&T el viernes y el domingo. El lunes anunciaron la donación de $35,000 al banco de alimentos a través de su fundación All Within My Hands.

En un comunicado, el banco de alimentos dijo que una generosa donación alimentará a miles de familias del norte de Texas esta semana.

“Queremos agradecer a Metallica por este obsequio de $35,000, su continuo apoyo al área de Tarrant y por preocuparse por las personas que quizás no sepan dónde llegará su próxima comida, especialmente durante estos meses de verano en nuestra área de servicio de 13 condados”, dijo Julie Butner, presidenta y directora ejecutiva de Tarrant Area Food Bank.

La gira mundial M72 de Metallica continúa con espectáculos en Los Ángeles, Phoenix, St. Louis y Detroit antes de dirigirse a Europa la próxima primavera.

La fundación de la banda también coordinó una tarde de servicio a través de tres de sus clubes de admiradores con base en DFW, quienes se ofrecieron como voluntarios en el centro de distribución del banco de alimentos en Fort Worth.

“Los bancos de alimentos de todo el estado están experimentando un aumento en la necesidad debido a los crecientes costos de la inflación y sabemos que esta donación no podría haber llegado en un mejor momento. Metallica son Hunger Heroes”, subrayó Butner.

Metallica no es la única banda que hizo una gran donación al banco de alimentos este año. En marzo, Taylor Swift hizo una donación no revelada al banco de alimentos mientras estaba en la ciudad para su gira Eras.