Abuso policial en México: las protestas crecen a la par de nuevos casos

MÉXICO - Con gritos y pancartas, los manifestantes volvieron a exigir un cese a los abusos de la policía y justicia para quienes se han convertido en sus víctimas.

El caso de Giovanni López, quien supuestamente fue asesinado por policías municipales de Jalisco, y el de Melani, agredida por uniformados de Ciudad de México, fueron el emblema de la protesta, pero a estos casos se sumaron nuevas denuncias.

El 2 de mayo, Carlos, de 32 años y padre de cinco hijos, fue detenido -como quedó registrado en imágenes-, por al menos una docena de policías estatales de Veracruz. Un dia después le notificaron a su madre que había muerto en los separos por un paro cardiaco.

"Mi hijo no falleció por un paro cardiaco, estaba muy golpeado de su cara, estaba muy golpeado", asegura María del Carmen Landa, madre de Carlos.

También, policías del Estado de México interceptaron en medio de la noche a un grupo de jóvenes que caminaban en la calle; les dijeron que era una revisión, pero de un momento a otro Yoali y Alexia fueron agredidas por ellos.

Y este martes, en Oaxaca, un joven de 16 años que nació y vivía en Estados Unidos y estaba de visita con su familia en la comunidad de Acatlán de Pérez Figueroa, murió presuntamente por el disparo de un policía que lo confundió con un delincuente.

Ocurrió durante una protesta por la muerte de Giovanni López, un joven muerto en México supuestamente a manos de la policía de ese país.

"Le tiró, le tiró a matar, porque le tiró en la cabeza", asegura una mujer que atestiguó lo ocurrido.

Protestas como las de los últimos seis días se realizan porque a estos casos se han ido sumando más en todo el país, y aunque en cada uno de ellos las autoridades ha prometido justicia, la realidad es que la mayoría quedan impunes.

En el marco de la conmemoración del llamado "halconazo" de 1971, cuando una manifestación estudiantil fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar, el presidente Andrés Manuel López Obrado llamó a erradicar estas prácticas.

"No a la represión, no a la tortura, no a la desaparición forzada", expresó López Obrador este miércoles.

Precisamente por ello los manifestantes aseguran que seguirán levantando sus voces hasta que este tipo de casos ya no se presenten.