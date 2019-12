Alza en salarios, insuficiente para aliviar las necesidades de millones de mexicanos

MÉXICO - Todo parece inalcanzable en el mercado para quienes ganan el salario mínimo.

"Con el salario que me dan no me alcanza para nada", afirma Elia Morales, quien percibe el salario mínimo.

Ella afirma que lo sabe de sobra y asegura que seguirá padeciendo, pese al aumento del 20% que anunció el lunes el gobierno de México.

"Pues ni para un kilo de tortillas, el kilo de tortillas vale 15 pesos, ¿usted cree que con un kilo de tortillas come tanta gente?", dice Morales.

La mujer que vive con sus dos nietas, dice que trabaja en un restaurante y gana como miles de mexicanos poco más de $5 al día y ahora con el incremento percibirá $6.5 por su jornada.

Dinero que otros, como María Gómez, dicen: de algo servirá.

"Sería lo básico, frijol, arroz, hacer huevito", considera Gómez.

El aumento salarial fue calificado como histórico, ya que en por lo menos 44 años no se había registrado un incremento de tal magnitud.

"Falta mucho, porque fue bastante el rezago", admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta disposición entrará en vigor el uno de enero y se espera que beneficie a casi 3.5 millones de trabajadores que hoy ganan el salario mínimo.

Comerciantes, como un vendedor de pollo, también se sintieron esperanzados en que sus ventas aumenten.

"Si comprábamos, por ejemplo, 15 pesos de pollo, ya vamos a comprar más ¿no?, un pollo se podría decir", dice Juan Carlos Trujillo, vendedor de pollo.

El incremento del 20% aplicará a nivel nacional, pero en la zona libre de la frontera norte será solo del 5%.