AMLO: feminicidios, producto del egoísmo y la decadencia neoliberales

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este lunes "muy lamentable" el asesinato de Fátima, una niña de siete años cuyo cuerpo fue hallado desnudo y con huellas de tortura, en una bolsa negra de plástico.

"Sostengo que se cayó en una decadencia, un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal", afirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacioal.

"Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento, se mide el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”.

Las opiniones del mandatario provocaron un alud de reacciones en redes sociales, donde decenas de mensajes, entre ellos de feministas, actrices y escritoras, señalan lo que llaman falta de empatía del presidente ante la ola de feminicidios, ya que diariamente asesinan en México a 10 mujeres.

El mandatario, quien se autodefine como un político de izquierda y progresista, culpó al sistema neoliberal de generar una “crisis de valores y una decadencia social”.

—¿Qué piensa del asesinato de Fátima, señor presidente?

—Que hay que purificar la vida pública, ser buenos, predicar con el ejemplo.

—Disculpe, señor sacerdote, me confundí.

(De veras, estamos en la desesperanza) — Alma Delia Murillo (@AlmaDeliaMC) February 17, 2020

“Hay una crisis profunda de pérdida de valores. No ha pasado a más las cosas, que están muy graves, porque México es una gran reserva de valores. Fue mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo, el predominio del material.

"Son crímenes que tienen que ver con odio, con problemas sociales, familiares, es una enfermedad social. No sólo se resuelve con policías, cárceles o mano dura”, aseguró.

De acuerdo no es culpa de 1 persona, es una sociedad completa, claramente lastimada y enferma y no la violencia no se combate con violencia pero, URGE empatía con el tema -para empezar- quien lastima a una nos lastima a todas @lopezobrador_ #JusticiaParaFatima MÉXICO merece MÁS. — Claudia Lizaldi 🆑♥️ (@ClaudiaLizaldi) February 17, 2020

López Obrador llamó a purificar la vida pública, para lo que ciudadanos e iglesias deben predicar con el ejemplo, ya que es la única salida -aseguró- a la decadencia que produjo el neoliberalismo.

Además, llamó a las feministas a ejercer su derecho a la manifestación de manera pacífica y sin, como ocurrió el viernes, hacer pintas en los muros de Palacio Nacional y otros monumentos urbanos.

"Les pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminidicios; que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan", expresó López Obrador.

"Sabemos porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación".