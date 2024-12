Sheinbaum desmiente a Trump: “Él tiene una manera de comunicar”

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes haber reprochado de forma personal al mandatario electo estadounidense, Donald Trump, los amagos de aranceles a productos mexicanos en su llamada de la semana pasada, como aseveró él este jueves.

"El presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar, fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación donde dice que vamos a cerrar la frontera, y nunca se habló de eso en la llamada, tampoco (de los aranceles), lo que les planteé aquí así fue la llamada", aseguró Sheinbaum en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana minimizó las declaraciones que hizo Trump en una cena de Fox News este jueves, cuando él expresó que Sheinbaum es "una mujer muy agradable", pero aseveró que ella le reprochó de forma personal los aranceles de 25% que él ha prometido imponer a los productos mexicanos.

"Ella me dijo: '¿Por qué me estás haciendo esto?'. Yo le dije: 'No. Solo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país'", contó Trump en Nueva York.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Cuestionada sobre el tema, la jefa de Estado mantuvo su versión de los hechos.

"Dije que hay una estrategia de México para atender la migración, que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte, con una visión humanitaria y de atención a los migrantes, hablamos del tema del fentanilo y en qué se puede colaborar con respeto a nuestras soberanías, en temas de investigación e inteligencia", afirmó.

La mandataria señaló que "México es un gran país y la presidenta de México tiene que mantener la coordinación sin subordinación", pero también argumentó que "hay que evitar la provocación".

"Entonces no voy a entrar tampoco a un debate, él tiene su manera de comunicar, esa forma, pero pueden tener la certeza las y los mexicanos que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación", comentó.

La controversia se mantiene después de que el lunes de la semana pasada, Trump anunció que una de sus primeras órdenes ejecutivas será imponer aranceles de 25% a "todos los productos" de México y Canadá, hasta que se "detenga la invasión" de los migrantes irregulares y drogas, en particular el fentanilo.