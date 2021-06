Elecciones en México: Conteo de votos aumenta expectación por resultados

CIUDAD DE MÉXICO - Cuando este domingo una gran parte aún no precisada de los 93.5 millones de mexicanas registrados para votar acudió a las urnas no solo lo hicieron para elegir alguno de los más de 21,000 cargos de elección en juego; también lo hicieron para apoyar o no la continuidad de un proyecto de nación.

"La sociedad mexicana volvió a confirmar su vocación democrática, aun en un contexto de pandemia", afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, al cierre de la jornada electoral en todo el país.

Destacó que a partir de ahora y hasta las 8.00 p.m. del lunes, se estarán contando los votos en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que permitirá posiblemente tener una idea de lo decidido por la ciudadanía.

El funcionario admitió que en algunas regiones del país, donde fue instalado el 99% de las casillas electorales previstas 162,804 casillas, ocurrieron incidentes menores que fueron atendidos, dijo, conforme a la ley.

POLARIZACIÓN Y ABSTENCIONISMO

Estas elecciones, calificadas como las más grandes en la historia del país, convocaron a una sociedad altamente polarizada que decidió entre la continuidad o no del proyecto de país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque, además de los miles de cargos públicos en disputa y 15 de los 32 gobiernos locales, también puso en juego la renovación completa de la Cámara de Diputados, donde los últimos tres años el partido de López Obrador y sus aliados han tenido mayoría.

De hecho, a lo largo de las campañas dramáticamente marcadas por la violencia electoral el llamado al voto útil cobró relevancia entre quienes consideraron que era la única manera para evitar que el mandatario y su partido continúen cambiando las leyes del país sin ningún contrapeso.

Frente a la campaña en favor del voto útil y la inédita propuesta de una alianza de tres partidos de oposición tradicionalmente antagónicos -el exoficialista PRI, el conservador PAN y el izquierdista PRD-, el propio López Obrador se mantuvo muy activo y desde sus conferencias "mañaneras" impulsó la continuidad de su proyecto.

En próximos días, los mexicanos sabrán si lograron vencer al ganador común de las últimas tres elecciones intermedias: el abstencionismo, que alcanzó el 60% en los comicios de 2015.

VIOLENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO

Las elecciones del domingo contaron con un elemento adicional, cada vez más presente en la vida del país, la violencia que pudo provenir o no de grupos del crimen organizado, ya que hay indicios de que también puede surgir de círculos políticos que buscan sacar del juego a sus oponentes.

Bajo ese panorama y protegidos por más de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional, el ejército, la marina y las policías locales, los mexicanos acudieron a las urnas.

MUERTES EMPAÑAN INICIO DE LAS VOTACIONES

Apenas iniciaba la jornada electoral, que ha mostrado una participación copiosa, un hecho impactó el ánimo de los electores al conocerse que cinco indígenas de la comunidad de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el estado de Chiapas, fueron asesinados.

Los indígenas militantes del Partido de la Revolución Democrática, fueron emboscados y asesinados en un aparente robo de papelería electoral. Sus cuerpos quedaron esparcidos alrededor de la camioneta en que viajaban y que fue a dar al fondo de una barranca.

En esa región, es conocida la disputa que mantiene el PRD con su oponente Partido Encuentro Social.

No obstante, la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este domingo que el 99.9% del país está "tranquilo" y que las elecciones transcurren "en calma y compás".

Reconoció, no obstante, que sí hay "algunos hechos focalizados" de violencia, pero que espera que no aumenten ni salgan de control por la vigilancia que hay.

"Por eso estamos en guardia con la Guardia Nacional, en guardia por la democracia", remarcó Rodríguez.

Esta es una información en desarrollo. Siga con nosotros el proceso de conteo de votos y recopilación de incidencias de estas esperadas elecciones, las primeras que se realizan en México en el marco de la pandemia por COVID-19.