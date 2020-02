Entre indignación y coraje, preparan despedida para Fátima

CIUDAD DE MÉXICO - Las voces de la indignación, el coraje y la impotencia se elevaron mas allá de las nubes, donde ya está la pequeña víctima.

El pueblo entero de Santiago Tulyehualco se unió a la protesta luego de que encontraron en un camino solitario, envuelto en bolsas de plástico, el cuerpo de Fátima, de 7 años.

"Es un dolor nacional para todos los que tenemos niños, nietos, para todos", afirma Adriana Alexander, quien se sumó a las protestas.

La pequeña desapareció el martes. Las imágenes de la Físcalia capitalina muestran como una muje , aprovechando que la mamá de la niña aún no llegaba por ella a la escuela, se la llevó y caminaron varias calles antes de que les perdieran la pista.

"En otras imágenes de videocámara se observa el paso de un vehículo color blanco", detalla el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López. "Hasta llegar a la calle camino ancho, para ingresar a un domicilio".

Durante seis días la familia la buscó sin descanso, pero todo fue inútil porque la menor fue torturada y asesinada. Por ello la gente se unió, marchó y cerró las vialidades.

Fátima tenía solo siete años cuando fue sustraída de la puerta de su escuela por un desconocido.

Los habitantes de la comunidad también se reunieron afuera de la casa de Fátima, para esperar su cuerpo, pero sobre todo para exigir que quienes le arrebataron la vida sean castigados.

"Ellos se ensañaron con ella, la verdad", lamenta Guillermo Antón, abuelo de la niña.

Antón ya la esperaba. Con globos blancos y un Cristo recordó cómo era en vida y aseguró que no saben quién es la persona que se la llevó.

"- ¿Ustedes como familia no reconocen a esta mujer? -No, la verdad no, no la conocemos.

En tanto, al reclamar el cadáver en el forense, la mamá de la menor señaló a un hombre como el responsable de su desgracia.

"A los únicos que les quitó la vida fue a mi hija FátimaCecilia Aldrighetti Antón, a mi hermana Claudia Verónica Antón Fernández y a mi cuñado Armando Serrano", aseguró María Magdalena Antón, mamá de la niña.



Según la atribulada madre, el hombre al que señala tiene en su poder a dos de sus sobrinos, hijos del matrimonio al que se refirió.

Las autoridades de Ciudad de México ofrecieron una recompensa de poco más de $100,000 dólares, por información que lleve a los homicidas.