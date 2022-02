Estallido en edificio aledaño a la embajada de México en Kiev impide acceso

CIUDAD DE MÉXICO - Una explosión en el edificio de la embajada de México en Ucrania impide este viernes el acceso a la sede diplomática, reportó el canciller Marcelo Ebrard.

A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que desde Kiev la embajadora Olga García Guillén le comunicó que no se ha permitido la entrada a la sede mexicana debido a la explosión.

"Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania", agregó Ebrard sobre la permanencia de García Guillén en la sede de la embajada.

Este viernes, Kiev amaneció bajo ataque de misiles rusos en lo que se considera el avance de las tropas enviadas por el Kremlin hacia la capital de Ucrania.

El canciller Ebrard había descartado que México mueva o evacúe su embajada en Kiev, en lo que en ese momento se consideraba un aumento en la tensión diplomática entre Rusia y Ucrania.

"No tomaríamos ninguna decisión respecto a la embajada salvo que estuviera en grave peligro, que no hubiese condiciones para su funcionamiento, cuestión que hoy no es la situación", explicó hace días Ebrard.

El canciller indicó que la embajada permanecerá en la capital de Ucrania, a diferencia de las instrucciones dadas por otros países como Estados Unidos, Reino Unido o la propia Rusia que ordenaron a todo su personal diplomático salir de la nación lo antes posible.

MEXICANOS EN UCRANIA

Un grupo de 22 mexicanos son evacuadas este viernes de Ucrania y los trasladan por tierra hacia Rumania, con apoyo de las embajadas de México en esos países, así como del gobierno rumano, informó el canciller Ebrard.

Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumania, se encuentra en Siret, en la frontera con Ucrania, para esperar y apoyar a los primeros mexicanos que llegarán a territorio rumano con el apoyo de un protocolo de protección, explicó en su cuenta de Twitter.

El embajador de Rumania en México, Marius Lazurca, expresó que su gobierno está apoyando la evacuación de ciudadanos mexicanos de territorio ucraniano.