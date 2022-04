López Obrador ve “histórico” y “patriota” el aval de la Corte a ley que limita inversión privada

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes la decisión "histórica y patriota" de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la Ley de la Industria Eléctrica.

"Quiero informar al pueblo de México de que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica y patriota", dijo el mandatario en la conferencia diaria en Palacio Nacional.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dos días después de que lanzó la frase "no me vengan con el cuento de que la ley es la ley" en referencia al debate de los ministros del Supremo Tribunal, dijo que no quiso "hablar mucho antes" de la importancia de que el fallo fuera favorable a la legislación.

En este sentido, reiteró que se estaba "abusando" del marco legal y se buscaba "destruir" a la estatal Comisión Federal de Electricidad y tener como "rehenes" a todos los "consumidores mexicanos" para hacer "jugosos negocios" y para "lucrar".

Acusó de nuevo a algunas empresas extranjeras de beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un "pretexto".

"Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10 % de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas", agregó.

El enviado especial de EEUU para el Clima se reunió en Chiapas con el presidente López Obrador, quien busca reformar la política energética de México.

EEUU: DECISIÓN DE LA CORTE PODRÍA DERIVAR EN LITIGIOS

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este viernes que la relación con este país es "buena" pese a la preocupación que tiene el gobierno estadounidense por el aval de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica, que podría derivar en diversos litigios.

"Solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México, entonces vamos hallando muy buen camino”, dijo Salazar tras reunirse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

"Están pasando unas cosas muy buenas y por eso la unión entre nosotros es una unión para siempre”, señaló el diplomático, sin dar más detalles sobre la conversación que sostuvo con el funcionario mexicano.

Ken Salazar expresa dudas ante un posible entendimiento con el gobierno mexicano, pese a las millonarias inversiones de empresarios de EEUU en México.

La reunión ocurre un día después de que la Corte respaldó el nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

El mismo jueves, Salazar expresó su preocupación por la decisión y afirmó que esto abrirá la puerta “a litigios sin fin”, lo que generará "incertidumbre" y puede impedir la inversión.

Agregó que estas medidas pueden tener impactos en la competitividad de América del Norte, por lo que es importante que el marco jurídico proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones del país bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Sin embargo, López Obrador insistió este viernes en que la Ley de la Industria Eléctrica no viola ningún tratado.

No obstante, advirtió que si se llega a los tribunales por la reforma al sector eléctrico, México preparará su defensa.

“Podemos discrepar de manera respetuosa y él (Salazar) habla de que puede haber acciones de tipo jurídico. Nosotros también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre", zanjó.