López Obrador da detalles de cuáles vacunas se aplican en la frontera para poder abrirla; SRE lo contradice

CIUDAD DE MÉXICO - Las vacunas de Johnson & Johnson y Pfizer son las únicas que se aplicarán en la frontera porque es el acuerdo con Estados Unidos para impulsar la apertura de esa zona, dijo este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló por medio de Twitter que el gobierno estadounidense les habría aclarado que ni el ingreso de viajeros ni la eventual reapertura de la frontera están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna.

El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2021

"En Estados Unidos, y desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas", dijo López Obrador en su conferencia de la mañana con medios, antes del anuncio de la SRE.

De nada serviría que el gobierno mexicano mandara a la frontera vacunas de CanSino o AstraZeneca, porque entonces pueden decirle a México que no se reabren los cruces fronterizos por esa razón.

"Ahora estamos utilizando Pfizer porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera", insistió.

El mandatario detalló que con las vacunas que se tenían, que son Johnson & Johnson, alcanzó para vacunar a la población de Baja California, con énfasis en la la franja fronteriza, y parte de Sonora.

Dijo que ahora seguiría la vacunación en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, pero que se ha retrasado por un problema de abasto de Pfizer, porque están ampliando sus plantas y en las siguientes tres semanas entregarán a México menos dosis de las pactadas.

Sí se inició en Chihuahua, subrayó, pero como Ciudad Juárez requiere 500,000 dosis para vacunar de 18 años hacia adelante, el abasto es lo que ha retrasado el proces.

"Vamos a empezar en otros municipios de la zona fronteriza con menos población, pero ya estamos por obtener las vacunas e ir a Juárez y vacunar a todos", destacó.

Luego se refirió a la información de "mala fe", dijo, que causó confusión en Ciudad Juárez, porque se hizo creer que esa comunidad no tendría vacunas; sin embargo, eso no es real, solo esperan a tener el abasto de dosis de Pfizer.