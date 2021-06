El rescate de Spay y Spike: los perritos del socavón de México ya están a salvo

MÉXICO - La presión en redes sociales creció tan rápido como el propio socavón que tiene impactado al país: miles se unían a la exigencia para rescatar a Spay y Spike, los dos perros que cayeron al gigantesco hoyo.

Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa insistía en que no habría autorización para intentar salvar a las mascotas, porque eso supondría arriesgar la vida de una o varias personas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Si pasa algo, ¿quién va a salvar al salvador del perro?", sostuvo Barbosa ante medios en un intento por argumentar su negativa para intentar el rescate de los lomitos.

#IBA - #MisiónCumplida en un trabajo coordinado con @PC_GobPue, Bomberos del Estado, se logró el rescate de Spay y Spike, que se cayeron en el #socavon de Juan C. Bonilla. pic.twitter.com/QUX94OYQAd — Bienestar Animal PUE (@IBAGobPue) June 11, 2021

Pero la presión seguía en aumento y famosos, como el actor mexicano Eugenio Derbez, se sumó a la campaña insistiendo en que solo faltaba la autorización del gobierno.

Paralelamente, decenas de curiosos, medios de comunicación y grupos de salvamento se reunían en las inmediaciones del socavón, en un terreno de Santa María Zacatepec, en Puebla.

Fátima Ortega, dueña de uno de los perros que cayó al socavón, contó que “Spay” siempre juega en la zona con otros cachorros, pero nunca imaginó que caería al agujero porque su casa está a 250 metros (273 yardas) del lugar.

“Las asociaciones animalistas me están ayudando a que me hagan caso, me van a ayudar, hay rescatistas que quieren venir sin necesidad que el gobierno les pague, lo van a hacer de corazón, el gobierno no nos quiere dar apoyo”, sostuvo Ortega.

La esperada orden para iniciar el rescate al fin llegó, pero los participantes tuvieron que suspender las acciones debido al mal clima que auguraba una lluvia copiosa, por lo menos.

El público insistía en permanecer en el sitio y para fortuna de todos, el clima mejoró y las acciones iniciaron cuando alrededor de 12 rescatistas se acercaron al socavón y empezaron una acción que denominaron tirolesa controlada, que incluyó el descenso con jaulas.

Instruí se realice el rescate de los perritos que cayeron al Socavón en Sta. María Zacatepec. Una vez que la situación climática mejore se continuará trabajando, extremando las medidas para salvaguardar la integridad del equipo de @PC_Estatal y Bomberos, y evitar nuevos derrumbes — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) June 10, 2021

Y aun cuando los primeros intentos fallaron, porque Spay y Spike rehusaban entrar a las jaulas para ser trasladados a la superficie, los rescatistas insistieron hasta lograr su cometido

Cuando por fin los pusieron a salvo y todo el equipo de rescate también estuvo fuera del socavón, las personas en el lugar -que transmitieron las acciones en diferentes cuentas de redes sociales- aplaudieron y expresaron su alegría de diversas maneras.

Spay y Spike fueron sometidos a una revisión para comprobar que estuvieran en buen estado y, después, entregados a sus propietarias.