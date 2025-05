México se declara listo para inédita elección judicial: solo faltan los votantes

A solo 5 días de la elección inédita del Poder Judicial, el pulso de la ciudadanía en el territorio mexicano indica que hay una gran desinformación sobre el proceso y sus participantes que, según el ente electoral, la abstención sería mayor a 80%.

"Solo 23% de los entrevistados dice que conoce a alguno de los candidatos”, afirmó Heidi Osuna, directora de la encuestadora Enkoll.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El domingo 1 de junio estarán en juego un total de 881 cargos para que por primera vez los mexicanos puedan elegir a sus jueces y magistrados, desde los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los tribunales locales.

“Es la primera vez que los mexicanos nos enfrentamos a una elección con tantos cargos que no están abanderados por partidos políticos”, dice Osuna.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

María de los Ángeles López, una comerciante ambulante en un barrio popular de la capital mexicana, dice que la noticia de la elección la tomó por sorpresa.

“No sé ni por quién votar, no se quiénes son los magistrados, no sé nada”, admite López, quien se dice preocupada porque su decisión pueda afectar al país. "Que a lo mejor la riegue (me equivoque) yo en votar por alguien que no".

Algo similar vive Eduardo Antonino, un ciudadano mexicano que, tras reflexionar, decidió que no saldrá a votar este fin de semana.

"Yo no voy a ir a votar porque desconozco y no quiero beneficiar y perjudicar a una persona que no está capacitada", argumentó Antonino.

A plena luz del día y en una transitada avenida se cometió el homicidio de la secretaria de la alcaldesa Clara Brugada y uno de sus asesores.

Las campañas para conocer a los aspirantes fueron distintas a las tradicionales: tenían prohibido hacer actos masivos de campaña, pagar por spots publicitarios o contratar espectaculares. Para darse a conocer solo les quedó el recurso de las redes sociales.

A pesar de que 8 de cada 10 mexicanos, según la casa encuestadora Enkoll, dice no saber la fecha exacta ni tener intención de salir a votar, la presidenta de México se dice confiada en el proceso.

"Va a haber una buena jornada el 1 de junio", aseguró este martes Claudia Sheinbaum, al defender la elección de los detractores.

"La mejor forma de sanear el Poder Judicial pues era con la participación del pueblo", insiste Sheinbaum sobre un tema que desde que surgió ha resultado polémico y no ha quedado claro para la ciudadanía.

Incluso, tras varias décadas de elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la participación ciudadana, que era quien contaba los votos y llenaba las actas electorales, en esta ocasión no se contará con este apoyo que inspiraba confianza. Esta decisión ha sido calificada por analistas como retroceder en materia democrática.

Aun así, desde el gobierno piden confiar en que los ciudadanos saldrán a la calle a ejercer su derecho al voto.