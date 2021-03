SAN ANTONIO – El Cónsul General Rubén Minutti Zanatta, del Consulado de México en San Antonio, se vio involucrado en una controversia después de que varios medios mexicanos lo acusaran de ayudar a que dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vacunaran contra el COVID-19 en Texas.

El portal sinembargo.mx reportó que la ministra Yazmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán viajaron por separado a San Antonio con el fin de vacunarse contra el coronavirus, señalándolos como los primeros altos servidores públicos que supuestamente han viajado a Estados Unidos con ese propósito.

Según la publicación, la ministra Esquivel Mossa realizó el viaje en un avión privado este 1 de febrero con su esposo José María Riobóo, mientras que el ministro Pérez Dayán habría viajado en otra ocasión.

“El Consulado no ha hecho ninguna gestión para la vacunación ni de ella, ni de ningún funcionario de México”, respondió el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard al ser cuestionado sobre la presunta ayuda que el Cónsul Minutti Zanatta brindó a los dos ministros. “Los consulados de México, que son 50, no tienen la autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México”.

“El Cónsul ayer me ratificó que no es así, que no tiene participación de ello. Tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación”, añadió Ebrard, asegurando que se investigará lo sucedido más a fondo.

Telemundo 60 San Antonio se comunicó con el Consulado de México en San Antonio para solicitar una respuesta a estas acusaciones, y la portavoz Alexia Bautista indicó que el Cónsul Minutti Zanatta no estaría comentando o dando entrevistas al respecto en este momento.

Por su parte, el alcalde Ron Nirenberg negó tener conocimiento sobre la vacunación de los ministros Esquivel Mossa y Pérez Dayán.

“No he escuchado nada sobre eso, no tengo ninguna información”, declaró el alcalde Nirenberg.

Mientras tanto, la ministra Esquivel Mossa negó toda acusación y afirmó que no ha recibido la vacuna contra COVID-19, ni en Estados Unidos ni en México.