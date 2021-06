Qué vacunas serán aceptadas para viajar al extranjero desde México

BAJA CALIFORNIA- El secretario de salud de Baja California dijo que varios países europeos que ya abrieron sus fronteras están pidiendo su comprobante de vacunación; cada país tiene sus agencias sanitarias y determinarán qué riesgo representa cada vacuna.

En México, después de recibir tu esquema de vacunación completo contra el COVID-19 puedes conseguir tu comprobante de vacunación en este enlace. En el recuadro naranja a la izquierda pueden registrarse con su CURP y el correo con el que se registraron para recibir su vacuna.

A partir del 1 de julio, la Unión Europea permitirá el ingreso a residentes de 27 países miembros con un Certificado COVID Digital y a viajeros de otros países que hayan recibido una de las vacunas aprobadas por la UE BioNTech and Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen (Johnson & Johnson) con comprobante.

Además, algunos países europeos permiten la entrada con pruebas negativas de COVID-19.

Según Alonso Pérez Rico, los comprobantes de vacunación serán necesarios para viajar al extranjero. “En México, Estados Unidos, y Canadá estamos esperando que cada país regule y registre y haga público cuales son las vacunas que ellos van a tomar como buenas como persona vacunada”, dijo Pérez Rico.

La nación está buscando impulsar el crecimiento económico de su sector turístico.

Según el secretario de salud de Baja California, Estados Unidos podría determinar que no va a solicitar un certificado de vacunación para ingresar al país, por el momento las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto, lo que sí se espera es que la apertura de la frontera sea un proceso gradual “muy ordenado y como la mayoría de los países europeos, van a solicitar su comprobante de vacunación”.

Perez Rico dijo que es una posibilidad que no se acepten todas las vacunas que se están aplicando en México, pero que es aún prematuro decir si este será el caso para EEUU y qué vacunas no serían aceptadas.

“Ahorita todavía no van a abrir la frontera, no la van a abrir este junio, una fecha tentativa es a finales de julio y eso no es certero todavía”. De acuerdo con el titular de salud, “todas las vacunas que se aprobaron por la COFEPRIS son seguras”.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado el uso de emergencia para las siguientes vacunas: Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SKBio, Serum Institute of India, Astra Zeneca EU, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm, y recientemente Sinovac.

Marcelo Ebrard, dio a conocer que ya hay un plan para la reapertura gradual de la frontera. Las cartas ya están sobre la mesa en la Casa Blanca, luego de que se pusiera en marcha un equipo que dará seguimiento a esta temática.