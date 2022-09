Encuentran a los hermanitos estadounidenses desaparecidos tras el asesinato de su madre en México

SAN DIEGO - El Departamento del Alguacil del Condado de San Diego confirmó que los dos niños estadounidenses reportados como desaparecidos desde el asesinato de su madre en Playas de Tijuana, el pasado fin de semana, fueron encontrados a salvo este miércoles, y reunidos con sus familiares.

Juliette Itzel Barrera Garibay y Sebastián Isaiah Garibay, de 2 y 6 años, respectivamente, habían sido vistos por última vez con su madre, Precius Alessandra Kari Garibay, quien fue asesinada el pasado fin de semana en Playas de Tijuana.

Los familiares de los menores esperaron este miércoles temprano en la fiscalía en Tijuana por informes, y aseguraron que los días desde la muerte de la madre de los niños fueron de los peores días de sus vidas.

“Horrible sea la pérdida de mi hija, es algo que no se lo deseo a nadie la verdad, y el no saber de los niños (es) muy agonizante, el estar en la incertidumbre de donde estén, están pequeños”, contó Karina Garibay, abuela de los niños y madre de la difunta.

Según la fiscalía, los niños residentes de Spring Valley, California, ya no estaban en México.

“Tenemos información que puntualiza que estos menores podrían encontrarse bajo el cuidado y custodia de su padre biológico, esa es la situación, evidentemente en los Estados Unidos que es donde radica el papá”, informó Iván Carpio, fiscal de Baja California.

Y según los familiares, era información que ellos no tenían, por lo que dijeron que pedirían el apoyo de Estados Unidos en el caso.

“No tengo información acerca de eso, no sé, yo pienso que todavía están acá, pero hasta ahorita que tú me comentaste la fiscalía, yo no sabía eso”, señaló la abuela.