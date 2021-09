Millonario presupuesto para la seguridad fronteriza en Texas

Luego de que el gobernador Greg Abbott hizo del financiamiento de la seguridad fronteriza una prioridad para el primer y segundo período extraordinario de sesiones, finalmente hoy firma la Ley HB-9.

Con esta nueva ley, la Cámara de Representantes de Texas proporciona 1.8 mil millones de dólares adicionales en fondos estatales para la seguridad fronteriza, incluidos los recursos para la Operación Lone Star.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La HB-9 también aumenta la condena penal a un delito grave en la cárcel estatal para cualquier persona que a sabiendas bloquee un vehículo de emergencia u obstruya el acceso a un hospital o centro de atención médica.

Tras viajar a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, para visitar a un familiar a la mitad de uno de los puentes internacionales, una pareja de dreamers quedó deportada.

La firma se realizará en la sede de la policía de Fort Worth este viernes 17 de septiembre a las 3 p.m. Estarán presente el Gobernador de Texas, la Senadora Jane Nelson, el congresista Greg Bonnen, el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Asociación de Policías de Fort Worth, Manny Ramirez.

Antes, Abbott estará en Dallas en una mesa redonda con propietarios de pequeñas empresas, que son miembros de la comunidad Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Voices.

En esta reunión discutirán los desafíos que incluyen la escasez de mano de obra, los problemas de la cadena de suministro, el acceso al capital y los problemas actuales causados ​​por COVID-19.

La mesa redonda incluirá a los propietarios de pequeñas empresas de Dallas, Desiree and Calvin Wineland American Butchers & Beyond the Butchers, junto con otros 13 propietarios de pequeñas empresas y exalumnos del programa Goldman Sachs 10,000 Small Business.

La situación en la frontera es caótica.