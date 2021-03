Mujer cuya madre murió de COVID-19, desata su enojo y frustración contra el gobernador de Texas

Luego de anunciar la reapertura de Texas y eliminar el uso obligatorio de las mascarillas, gobernador Greg Abbott provocó una fuerte reacción de una mujer que perdió a su madre por COVID-19.

Rosie Davis recuerda las palabras exactas de su madre la última vez que hablaron. Fue solo unos días después del Día de la Madre del 2020 cuando murió.

"Sus últimas palabras para mí fueron -cuando llegues al cielo, nos buscaremos-. Estaba recogiendo sus cosas del asilo de ancianos. Todos sus cosas intactas. Las etiquetas todavía están en su ropa", dijo Davis.

Mary Castro perdió la vida por COVID-19. Desde entonces, su hija se propuso concienciar sobre el virus. Incluso inició el Yellow Heart Memorial en memoria de su madre.

Pero ayer, sintió que estaba reviviendo uno de los peores días de su vida.

“Siento que perdí a mi mamá nuevamente hoy. Todas esas emociones, simplemente regresaron hoy", aseguró Davis.

En el momento en que el gobernador Greg Abbott anunció que levantaría el mandato de la máscara y reabriría las empresas al 100%, su teléfono comenzó a sonar. No había otra forma de digerir la noticia. Fue un gran golpe.

"Todas las llamadas telefónicas empezaron a llegar. Y la gente me dijo, '¿estás bien?' Y yo solo dije 'no, no estoy bien. Estoy muy enojada. Estoy enojada porque siento que como electores estamos siendo tratados como daños colaterales ", reacalcó Davis.

Dijo que siente que el gobernador no está considerando a aquellos cuyas vidas han cambiado para siempre durante el último año.

En cuanto a las máscaras, seguirá usándolas, alejándose y evitando los lugares concurridos. Dijo que su madre estará a la vanguardia de todo lo que haga.

"La vida de mi madre, su memoria es demasiado importante. Y no voy a permitir que la traten como si fuera un número porque no lo es". precisó.

Preocupación y controversia entre el sector médico ha generado la decisión del gobernador para reabrir el estado en su totalidad y eliminar el uso obligatorio de mascarillas. Mira aquí lo que dicen.