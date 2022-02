Un buque de bandera panameña es impactado por un misil en Ucrania

CIUDAD DE PANAMÁ- Un buque de bandera panameña fue impactado este viernes por un misil en un puerto del sureste de Ucrania sin registro de heridos, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que lanzó una alerta a la treintena de naves bajo su bandera se encuentran en aguas de Ucrania y Rusia.

La Autoridad Marítima de Panamá, país que tiene bajo su registro la flota mercante más grandes del mundo con 8,653 naves abanderadas, emitió un aviso en el que pide a su flota mantener la máxima vigilancia cuando se encuentre navegando en aguas de Ucrania y Rusia, en el Mar Negro y el Mar de Azov.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La AMP indicó en un comunicado que "actualmente en el Puerto de Odessa se mantienen dos naves de registro panameño, y en el área contemplada en el aviso a la flota, hay aproximadamente veintiocho embarcaciones más".

"El Registro de Buques de Panamá (...) se mantiene en constante comunicación con los operadores de estas naves para que eleven todas las medidas de seguridad a bordo y en la medida de lo posible se alejen de esta zona, para evitar situaciones que pudiera aumentar el riesgo a bordo de las embarcaciones", indicó la autoridad panameña.

AL MENOS TRES BUQUES AFECTADOS, UNO DE ELLOS DE BANDERA PANAMEÑA

La Autoridad panameña dijo que de acuerdo a la información que maneja, "en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se han afectado al menos tres embarcaciones (...) causándoles graves daños y poniendo en riesgo la seguridad de las tripulaciones y del medio ambiente".

Se trata del buque de bandera de Marshall Island "Yasa Jupiter" con número IMO: 9848132; el de Moldavia "Millennial Spirit" con número IMO: 7392610; y el perteneciente al Registro de Buques de Panamá, la nave "Namura Queen" con IMO: 9841299".

El buque Namura Queen, propiedad de la compañía NIKKO KISEN CO., LTD., operado por la compañía CLEANSEAS SHIPMANAGEMENT, INC., y abanderado el 7 de abril de 2020, fue impactado este viernes 25 de febrero de 2022 por un misil en la popa mientras se encontraba a la espera de cargar granos en el Puerto de Pivdenny (Yuzhny), en Odessa, ubicado al Suroeste de Ucrania".

La compañía operadora del buque "confirmó que los 21 tripulantes de la nave, ninguno de nacionalidad panameña, se encuentran a salvo", y que el impacto del misil generó un incendio a bordo que fue sofocado por los bomberos de la instalación portuaria.

La embarcación, que según informes extraoficiales puede tener daños en la hélice y la pala del timón, está anclada cerca de Yuzhny, en el Mar Negro.

Mientras iba a transmitir en vivo para MSNBC, Matt Bradley fue sacudido por una explosión que ocurrió en el área. Bradley huye para cubrirse por unos momentos mientras se ponía un casco y un chaleco antes de regresar para continuar con su reportaje.

MISILES DE LA ARMADA RUSA ALCANZAN A LOS BUQUES

Según informó el representante permanente de Ucrania en la ONU, Sergiy Kyslytsya, los misiles que alcanzaron a los buques mercantes "de Rumania y Panamá" fueron lanzados por la Armada Rusa.

"Se informa que la Armada rusa golpeó barcos civiles con banderas de Rumania y Panamá en el Mar Negro tbv @Naciones Unidas", escribió el representante diplomático ucraniano en su cuenta Twitter, sin precisar cuántas naves fueron afectadas ni en qué cuantía.

Rusia lanzó el jueves un ataque sobre Ucrania y según informes de un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, EEUU había detectado el lanzamiento de al menos 200 misiles desde el inicio de la invasión.

Los combates han costado ya la vida a 137 ucranianos y 316 han resultado heridos, según el Gobierno de Ucrania; y, además, miles de personas han tenido que huir hacia el oeste de Ucrania o hacia los países vecinos de Moldavia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

La OTAN advirtió este viernes que los objetivos del presidente ruso, Vladímir Putin, "no se detienen en Ucrania" y anunció que la Alianza ha empezado a desplegar parte de su Fuerza de Respuesta para garantizar la protección de cada uno de sus miembros.