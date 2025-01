Al menos 15 muertos y más de 80 heridos tras tropas israelíes abrir fuego en el sur del Líbano

Las fuerzas israelíes abrieron fuego el domingo contra los manifestantes que exigían su retirada en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego en el sur del Líbano, matando al menos a 15 personas e hiriendo 83, según informaron las autoridades sanitarias libanesas.

Entre los muertos había dos mujeres y un soldado del ejército libanés, según informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. Se informó de que había heridos en más de una docena de pueblos de la zona fronteriza.

Los manifestantes, algunos de ellos con banderas de Hezbolá, intentaron entrar en varias aldeas para protestar contra el incumplimiento de Israel de retirarse del sur del Líbano en el plazo de 60 días estipulado en un acuerdo de alto el fuego que detuvo la guerra entre Israel y Hezbolá a fines de noviembre.

Israel ha dicho que necesita quedarse más tiempo porque el ejército libanés no se ha desplegado en todas las áreas del sur del Líbano para garantizar que Hezbolá no restablezca su presencia en la zona. El ejército libanés ha dicho que no puede desplegarse hasta que las fuerzas israelíes se retiren.

“Dado que el acuerdo de alto el fuego aún no ha sido aplicado plenamente por el Líbano, el proceso de retirada gradual continuará, en plena coordinación con Estados Unidos”, dijo la Oficina del Primer Ministro israelí dijo en un comunicado el viernes.

"Esta cifra de muertos lo convierte en el día más sangriento en escaramuzas desde que se implementó el alto el fuego en el Líbano el 27 de noviembre de 2024, dijo Ammar Cheikh Omar, un productor de NBC.

QUÉ DICEN LAS FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) realizaron disparos de advertencia el domingo para eliminar amenazas en varias zonas en el sur del Líbano debido a que se identificaron a sospechosos cercanas a las tropas.

IDF dijo que se detuvieron a los sospechosos que se acercaban a las tropas y que actualmente están siendo interrogados en el lugar.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel siguen desplegadas en el sur del Líbano, siguen operando de conformidad con los acuerdos de alto el fuego entre Israel y el Líbano y están vigilando los intentos de Hezbolá de regresar al sur del Líbano", dijeron.

IDF afirmó que actuarán "contra cualquier amenaza que se plantee a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel y al Estado de Israel".

El acuerdo fue puesto sobre la mesa el pasado miércoles, pero hacía falta una votación del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que quedara en firme.