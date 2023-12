El santo cristiano de barba blanca cuyos actos de generosidad inspiraron la figura de Papá Noel en Estados Unidos es conocido en todo el mundo, pero la historia del origen de San Nicolás no lo es.

Las leyendas que rodean al alegre y viejo San Nicolás, cuyo día que se celebra anualmente el 6 de diciembre, van mucho más allá de entregar dulces y juguetes a los niños.

¿QUIÉN FUE SAN NICOLÁS?

San Nicolás fue un obispo cristiano del siglo IV de la ciudad portuaria mediterránea de Myra, en la actual Turquía.

“Gran parte del resto es leyenda. En realidad, no hay mucha evidencia histórica contundente sobre San Nicolás”, dijo el reverendo Nicholas Ayo, autor de “Saint Nicholas in America: Christmas Holy Day and Holiday”.

Pero la cuestión no es si las historias son ciertas, dijo Ayo, un profesor jubilado de 89 años de la Universidad de Notre Dame que lleva el nombre de San Nicolás.

“No hay un Papá Noel que aterriza en el tejado, pero hay un deseo en el corazón de las personas de un amor incondicional que no depende de tu comportamiento, sino del hecho de que eres hijo de alguien”.

La devoción a San Nicolás se extendió durante la Edad Media por toda Europa y se convirtió en el tema favorito de los artistas medievales y las obras litúrgicas, según la Enciclopedia Británica. Es el santo patrón de Grecia y Rusia, Moscú y Nueva York, así como de organizaciones benéficas, niños y casas de empeño.

También es el santo patrón de los marineros. En 1807, marineros italianos llevaron los restos de San Nicolás desde Myra al puerto marítimo de Bari, en la costa sureste de la bota de Italia. Construyeron una iglesia en su honor; Las reliquias que se cree que son suyas se guardan en la basílica de San Nicola del siglo XI en Bari.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DE SAN NICOLÁS?

El Día de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre todos los años, normalmente llenando con dulces y juguetes las medias y los zapatos que los niños dejan afuera durante la noche. También es una fecha apropiada para el santo patrón de los marineros.

“La fiesta de San Nicolás en diciembre coincide con el comienzo de la temporada de tormentas invernales en el Mediterráneo”, escribe Ayo.

¿CUÁLES SON LAS LEYENDAS SOBRE SAN NICOLÁS?



Las leyendas que rodean la generosidad de San Nicolás aparecen en textos que van desde manuscritos medievales hasta poemas modernos, incluyendo cómo intercedió en favor de prisioneros condenados injustamente y salvó milagrosamente a marineros de las tormentas.

Una de las leyendas más famosas, dijo Ayo, presenta al anciano padre de tres mujeres jóvenes que no tenían medios para pagar su dote. Se dice que San Nicolás arrojó piezas de oro por la ventana del hombre.

"Es el Nicolás por excelencia", escribe Ayo. "No requiere ningún milagro, ni credulidad por parte del oyente, ni superstición en ningún nivel. Lo que se necesita es sólo un corazón generoso dispuesto a dar de su riqueza de una manera modesta para que otros puedan llegar a conocer un amor profundo en sus vidas."

¿CÓMO INSPIRÓ LA FIGURA DE PAPÁ NOEL?



La devoción a San Nicolás parece haberse desvanecido después de la Reforma Protestante del siglo XVI, excepto en los Países Bajos, donde su leyenda permaneció como Sinterklaas, que es la fiesta de San Nicolás. En el siglo XVII, los protestantes holandeses que se establecieron en Nueva York trajeron consigo la tradición de Sinterklaas.

“Los holandeses tenían a San Nicolás en la proa del primer barco que entró en el puerto de Nueva York”, dijo Ayo. Con el tiempo, San Nicolás se transformó en el Santa Claus secular.

El artista Thomas Nast, un grabador de Morristown, Nueva Jersey, que ilustró la portada de la revista Harper durante muchos años, jugó un papel clave en la transformación, dijo Ayo.

"Siguió la descripción de Papá Noel o San Nicolás y el poema 'Era la noche antes de Navidad' de Clement Clarke Moore", dice Ayo. “Así es como eso cambió. Pero en Europa, a veces el obispo se presenta vestido de obispo en la puerta”.

La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.